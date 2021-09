Lourdes Vázquez

Guanajuato– En la entidad, hay 1.5 millones de personas en condición de rezago educativo. Tal cifra podría aumentar este año a consecuencia del abandono de estudios derivado de la pandemia, advirtió el titular del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), Eusebio Vega Pérez.

Así lo resaltó durante la mesa de trabajo de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. En esta, se analiza un punto de acuerdo del Partido Nueva Alianza para exhortar a los 46 Ayuntamientos a firmar convenios de colaboración y coordinación con dicho instituto para trabajar en conjunto y abatir dicho rezago.

Eusebio Vega expuso que del total de personas mayores de 15 años de edad en rezago educativo en la entidad, alrededor de 200 mil no saben leer ni escribir, mientras que cerca de 400 mil no han terminado la primaria y más de 800 mil no han terminado la secundaria.

“Ahí es donde está el reto, ahí es donde está el desafío y es precisamente en donde yo centro la importancia de tomar esta iniciativa; a nosotros nos ayuda mucho”, señaló.

Insistió que ante los estragos que causó la pandemia, también se debe trabajar en la prevención del rezago, para lo que ha tenido acercamientos con la Secretaría de Educación, con la que se firmó un convenio para que el Inaeba vaya en busca de aquellos niños y jóvenes que dejaron los estudios y logre convencerlos de regresar a las clases.

“El tema de la prevención hoy se vuelve igualmente importante —como el tema de la atención—. A estas personas en condición de rezago educativo les digo: el hecho que estén en esa condición no los condena a ya no tener derecho a la educación. Si dejaste la escuela porque las circunstancias te obligaron, eso no significa que ya perdiste tu derecho a la educación”, acotó.

Por ello, opinó que si los gobiernos municipales se sumaran a estas acciones, se puede transformar el Estado y se puede ayudar a las personas que atraviesan por condiciones desfavorables.

