INAEBA ofrece oportunidad de estudiar en línea

Mediante los Centros Comunitarios Digitales los estudiantes tienen otra opción para terminar su educación básica

Redacción

LEÓN, Gto.- A sus 37 años, Ana María Favela Serrano, está decidida a terminar la secundaria porque quiere “aprender y bien”. Por eso, esta ama de casa y mamá de 4 niños, decidió inscribirse en el Centros Comunitarios Digitales (CCD) del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), ubicado en la Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta de la colonia Las Joyas, del municipio de León.

Ahí mismo, estudia Jonathan Armando Lugo Ramos, de 16 años, quien desertó de la secundaria para comenzar a trabajar y ahora, como beneficiario del INAEBA, quiere terminar su escuela para continuar sus estudios ya que le gustaría ser policía o bombero.

Tanto Ana como Armando, forman parte de los habitantes de Guanajuato mayores a 15 años que se encuentran en rezago educativo y que según datos de la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, son un millón 709 mil 114 personas.

Para dar atención de este sector poblacional, el INAEBA cuenta con 119 Centros Comunitarios Digitales en 42 municipios del estado, donde los usuarios pueden estudiar su educación básica de manera presencial o en línea, en instalaciones de calidad y con asesorías educativas amables y personalizadas.

Ahí mismo, se atienden a los educandos del programa 10-14, que son niños en este rango de edad que desertaron de la escuela formal, para que por medio de las asesorías educativas del INAEBA, puedan regularizarse y certificar su primaria para reinsertarse en el sistema escolarizado y concluir su secundaria.

Los CCD también son reconocidos por los propios educandos por la calidad en sus servicios educativos: “(Me han atendido) muy bien, me gustaría acabar en poco tiempo la secundaria, pero si me lleva más no le hace. Quiero aprender una cosa y bien”, aseguró Ana María Favela, quien por el momento se encuentra estudiando problemas matemáticos como divisiones, fracciones y multiplicaciones, así como la conjugación de los verbos en español.

Por su parte, mientras resuelve multiplicaciones en su libreta de ejercicios, Armando Lugo asegura que el haber llegado al Centro Comunitario Digital de Las Joyas, representa para él una gran motivación para salir adelante.

“Quiero para el otro año acabar la secundaria y luego me animo a estudiar la prepa. Me aventé como dos años y medio batallando, llegaba cansado del trabajo, trabajaba 15 días de noche y 15 de días, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Ahorita mi mamá me anima a estudiar la prepa en un Conalep. Espero que todo cambie”, concluyó confiado el joven.