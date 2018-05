Inaceptable que Trump llame “animales” a migrantes; México presentará queja: SRE

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el canciller Luis Videgaray dijo que es absolutamente inaceptable que Donald Trump se haya referido como “animales” a algunos migrantes y dijo que presentará una queja formal ante el gobierno estadounidense.

“En opinión del gobierno mexicano es inaceptable y así lo vamos a comunicar formalmente el día de hoy al Departamento de Estado”, agregó.

Más tarde, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el canciller Luis Videgaray dijo que las declaraciones del presidente Trump “son graves e inaceptables para el gobierno de México”.

Dijo que “decir que una persona no es una persona implica que el gobierno no se siente obligado a respetar sus derechos humanos”.

Ayer, durante una mesa redonda con miembros de su gabinete, legisladores y funcionarios contra las ciudades santuario, el presidente Donald Trump criticó que México sólo “hable” de cooperación y colaboración binacional en asuntos fronterizos pero que, en realidad, “no haga nada”.

“México no hace nada por nosotros. No hace nada por nosotros. México habla, pero no hace nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio, pero especialmente en la frontera no hacen nada por nosotros”, dijo.

Además, Trump aseguró que criminales y miembros de pandillas que entran a su país “no son personas, son animales”, y prometió que su administración hará lo que sea necesario para expulsarlos rápidamente. “Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales”, dijo Trump, vanagloriándose de que las patrullas fronterizas y la policía migratoria las está “echando del país a un nivel nunca antes visto”.