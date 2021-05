Imuvii pone en vente predio de San Luis; se quedan sin fondos de operación

Nayeli García

Irapuato.- El Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvii) se quedó sin liquidez para seguir operando, por lo que retomó la venta del predio de San Luis para tener liquidez para el próximo año; la compra del mismo terreno fue la que desestabilizó las finanzas del instituto.

El Imuvii sólo cuenta con 3.5 millones de pesos en el banco y cerca de 21 millones en cuentas por recuperar, las cuales tardaría entre seis y siete años en cobrar, y el instituto requiere al menos de 8 millones no sólo para que pueda operar sino para atender los objetivos de vivienda, regularización, escrituración, entre otros, reconoció el director del instituto José Martín López Ramírez.

“Desde hace alguno años viene arrastrando un problema de liquidez, quiere decir que no tiene recursos para invertir, para arrancar proyectos de inversión y si no desarrolla algún proyecto de inversión va a detonar que lo poquito que tiene se le vaya a puros gastos de operación, para que se pueda operar se requiere el tema de liquidez”, explicó.

El servidor público señaló que en este momento, ni siquiera se puede integrar un presupuesto de ingresos y de egresos, pues aunque se sabe cuánto se va a gastar el próximo año, no hay forma de contar con el dinero suficiente para proyectar que se va a tener ese dinero.

Fotos: Eduardo Ortega

“Si a mí me dijeron: oye Martín preséntame la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos para el 2022 para el instituto, pero no la podría hacer, porque no hay liquidez para poder proyectar, sí hay una proyección de lo que se pueda gastar, [pero] la proyección de los ingresos no me da para poder gastar y hay que subsidiarla o por otro lado, vender lo que es el patrimonio”, expresó.

El director sostuvo una reunión con el Consejo del Imuvii para solicitar revisar la viabilidad de vender el predio de San Luis de más de 36 hectáreas de terreno; sin embargo durante la reunión no se logró definir la forma en la que sería vendido ni el costo del mismo.

Para la venta del terreno se solicitó la intervención de la Contraloría Municipal de Irapuato pues desde el 23 de septiembre del 2014 se autorizó una venta directa del predio; así como se mandaron a realizar tres avalúos para definir el costo del terreno, que en su momento se compró a 107 pesos el metro cuadrado.

Desde su compra el predio de San Luis ha sido un dolor de cabeza para el Imuvii y el Municipio, pues en el 2010 cuando fue comprado, el instituto solicitó al Gobierno Municipal 12 millones de pesos para completar los 41.2 millones que costaron las 43 hectáreas en donde proyectaba construir 2 mil 500 viviendas populares.

Pero las cosas no salieron como esperaban, pues aunque se puso como plazo de pago el 31 de agosto del 2012, el instituto no pudo pagar y el Municipio, incluso tuvo que solicitar adelantó de participaciones para cubrir sus gastos, ante la deuda que tenía contemplada en sus ingresos.

Ante la falta de liquidez para solventar la deuda y tras el cambio en la reglas de operación federaciones que establecieron esa zona como no prioritaria, al no ser un polígono de pobreza de la estrategia ‘Cruzadas por el Hambre’ de Enrique Peña Nieto, no se pudieron bajar recursos para su desarrollo.

Por lo que en el 2014, el Ayuntamiento aprobó que se vendiera el terreno, y fue entonces que el Imuvii pagó al Municipio cerca de 15 millones de pesos tanto en efectivo con una fracción del predio de ‘San Luis’.

Un año después, la directora del Imuvii, Verónica Teresa Mendoza anunció que el predio por fin se había vendido, luego de recibir dos propuestas en donde se compraría el metro cuadrado a 107 pesos, siendo el empresario Leonel de la Rocha quien pagó un anticipo de 2.5 millones de pesos.

Pero, la venta quedó ahí, y el Instituto decidió en el 2018 cancelar el trato y regresar al empresario el dinero del anticipo y poner el terreno nuevamente a la venta, tras ser dejada de lado por casi tres años, para lo cual ya inició el proceso nuevamente para definir el costo del terreno.