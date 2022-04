Imuvi León

EN PLATA. El director del Imuvi León, Pablo Elizondo le puso número a la casa en materia de fraccionamientos irregulares en León pues aseguró que en esta ciudad existen más de 200 colonias que no tienen servicios y que surgieron a partir de la venta de lotes en predios que no contaban con autorización de la autoridad correspondiente.

SIN FIN. Un tema que ha sido un dolor de cabeza permanente sobre todo para los alcaldes que son los primeros responsables de dotar de servicios básicos a los habitantes de las colonias.

CONDICIONES. El funcionario leonés aseguró que la cifra mencionada no debe tomarse como la referencia más certera ya que para que la autoridad pueda considerar a un fraccionamiento irregular entre los susceptibles de regularización es pertinente que al menos el 30% de sus lotes estén habitados y esto solo lo cumplen al último corte, 132 fraccionamientos en esta ciudad.

ARGUMENTOS. Esto forma parte de un estudio que realiza el gobierno leonés para conocer la dimensión del problema que enfrenta la autoridad. Y es problema porque al final, los fraccionadores se dedican a vender predios cuando saben que la responsabilidad de dotarlos de servicios será del gobierno municipal en turno.

APUESTA. Al final, el gobierno municipal podrá saber a ciencia cierta cuántos fraccionamientos irregulares tiene y probablemente, el tamaño del presupuesto que requeriría ponerse al día en esa materia.

LA COYUNTURA. El tema se pondrá de moda en las próximas semanas porque el diputado Miguel Salim Alle propuso una iniciativa para dotar de agua potable a esos fraccionamientos irregulares. Es un tema que va a levantar las pasiones sobre todo en el gremio inmobiliario pues es evidente que a mayor atención y presupuesto a los fraccionamientos irregulares habrá menos para los que son regularizados, vigilados y normados por la autoridad.

PRIORIDAD. Ayer la alcaldesa Alejandra Gutiérrez dijo que para ella es un tema que merece atención no solo para evitar que haya más fraccionamientos sino para atender a los que ya existen.

CONTEXTO. Hace unos años, el ahora regidor y entonces diputado José Guadalupe Vera promovió una ley para castigar a fraccionadores irregulares que se conoció como la “Ley Vera”.

PERFIL. Miguel Salim gusta de prender candela en la bancada panista y vaya que lo hará con esta reforma. En años anteriores ha forjado un perfil crítico hacia SAPAL, el poderoso organismo operador de agua en León al que seguramente no le hace mucha gracia la iniciativa.

LES HABLAN. Vamos a ver cómo procesan en el PAN esta propuesta. El gremio inmobiliario tan afín a los azules, seguramente ya mandó mensajes de extrañamiento. No les cuadra la iniciativa.

AGÁRRENSE. Para algunos, la que podríamos llamar “Ley Salim” es en buena medida una antítesis de aquella. Así que se pondrá de a peso la discusión.

LA DEL ESTRIBO…

“Hace aproximadamente 30 años cuando una persona, mamá de unos chicos de la escuela empezó a tener una depresión terrible y me acuerdo que me dijo fue que tengo baja producción de litio. Fue la primera vez que escuché hablar del litio”.

Esa mención en tribuna fue retomada en redes sociales para cuestionarla. Y es que Micher Camarena pasó de citar una anécdota personal a destacar la reforma ‘fast track’ a la llamada ley minera que le sirvió al presidente Andrés Manuel López Obrador para calmar el dolor del descalabro de la reforma eléctrica.

La senadora morenista repuso que solo quería destacar la referencia al 27 constitucional sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales como el litio.

Imuvi León

DOS EXLÍDERES EMPRESARIALES AHORA FUNCIONARIOS, EN DEBATE POR EL RESCATE

“ No entiendo, si es crédito que pague el que lo recibe. Si es donación pagaremos los que no recibamos a través del Impuesto Sobre la Nómina. Si nos suben el Impuesto sobre la Nómina al 3% pagaremos entre todos lo que le prestaron a unos cuántos. Eso no es préstamo. Es subsidio”.

Así pensaba hace exactamente dos años, el ahora director de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta, contador, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas e integrante de Concamin regional, sobre las reglas para el plan de rescate a empresas en plena pandemia por parte del gobierno estatal.

Era una muestra de desacuerdo con la forma en que se dará el apoyo a empresas guanajuatenses por parte del gobierno del estado y que luego pagarán los empresarios a través de un extra de 0.7% de incremento al impuesto a la nómina.

El entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, reviró a los cuestionamientos hacia el esquema de apoyo.

“El tema aquí es que estamos ante una situación inédita que requiere soluciones urgentes y distintas a las que estamos acostumbrados. Puede parecer injusto que todas las empresas paguen por un crédito que se les asigna solo a algunas, sin embargo, no es ninguna ocurrencia. Justamente está planteado de esa manera apelando a la solidaridad de las grandes empresas.

Las empresas que van a requerir estos créditos son en su mayoría las micro, pequeñas y medianas que son las que concentran el mayor número de empleos. Las grandes armadoras y empresas extranjeras, muy seguramente no requerirán este apoyo porque tienen una gran solvencia económica y/o apoyo de su matriz, pero es justo que estas grandes compañías que por años han llegado al estado con condiciones privilegiadas y ofreciendo bajos salarios, apoyen ahora a nuestras pequeñas y medianas empresas locales”, argumentó Sánchez Castellanos.

Los cuestionamientos al plan de rescate iban en el sentido de que se van a otorgar créditos a empresas de todo tipo para pago de nómina que no van a regresar ese dinero como un préstamo directo, sino que el Estado se lo cobrará a todas las empresas que tributen el impuesto sobre nóminas.

Visto de una manera más llana, el reclamo era que sería una especie de regalo que solo provocará que empresas, lo necesiten o no, pedirán el apoyo al fin que no lo pagarán de manera directa.

Hoy, Sánchez Castellanos es síndico panista y quizá no cambie mucho su postura, pero Guzmán Acosta ahora es director de la instancia (Fondos Guanajuato) que emitió y aplicó aquellas reglas. ¿Seguirá pensando lo mismo?

Imuvi León

LA NO REFORMA ELÉCTRICA: HÉROES Y TRAIDORES

Nuestros representantes populares creen de pronto que el mundo gira en torno a ellos y que en realidad sus acciones son apreciadas como si fuesen determinantes en nuestras vidas.

Morena desplegó a partir de la previsible derrota en San Lázaro del pasado domingo una campaña en contra de los legisladores de oposición que votaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre lunes y martes, simpatizantes morenistas tapizaron en León las fachadas de las casas de enlace de los 4 diputados federales del PAN con leyendas y cartulinas de “traidores a la patria”. La escena seguramente se replicó en otras entidades del país.

El diputado panista Jorge Espadas calificó esas manifestaciones como “actos vandálicos” y responsabilizó al dirigente nacional de Morena Mario Delgado como el responsable de cualquier agresión que pudiesen sufrir. No parece que las manifestaciones puedan llegar a tal extremo. Es lo deseable.

Morena tensa la cuerda con esta acción, pero por sobre todas las cosas demuestra lo mucho que le dolió la derrota legislativa del domingo por más que los aduladores del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora salgan con que este rechazo a la iniciativa presidencial estaba fríamente calculado y que en todo caso la oposición cayó en el garlito del ejecutivo federal. Qué más les queda decir.

Como suele pasar, Morena juega rudo y protesta en los niveles que rondan la provocación. Del otro lado, Acción Nacional y la oposición incluido MC celebran, de manera desproporcionada una victoria porque saben que han herido el orgullo del presidente.

Y es verdad lo que algunos analistas han observado. A medida que se acerque más el proceso electoral 2024, es más probable que a López Obrador se le complique sacar adelante su voluntad en San Lázaro, sobre todo si requiere mayoría calificada.

En otras palabras, es previsible que se acentúe la polarización de los discursos. El presidente seguirá despotricando y descalificando a quienes no se sometan a sus juicios, a sus apuestas y dictados.

Finalmente es un político que está acostumbrado a tensar la cuerda, pero también que en este sexenio no había sido vapuleado como en la jornada dominical pasada.

Fue un golpe al orgullo y los pataleos y berrinches del grupo gobernante están a todo tren. Y eso solo puede presagiar que la 4T recargue la pila y el inquilino de Palacio Nacional, eleve el encono. Es el tono que le gusta y en el que resistió desde la oposición.

Le tocará ahora atizarlo desde el poder y con más pasión, después de ese descalabro dominical.

Imuvi León