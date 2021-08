Jessica de la Cruz

León.- El Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) frenó los trabajos que había hecho la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona irregular de San Juan de Abajo, debido a que se trata de obras inviables en este sitio, porque es considerada de alto riesgo ya que por ahí pasan ductos de Pemex. La única solución que ofrece la paramunicipal es la reubicación de los habitantes.

Lo anterior se presentó luego de una reunión que tuvieron vecinos que solicitan postes de luz con personal del Imuvi el pasado viernes 20 de agosto del presente año.

Pese a que la CFE ya hizo una supervisión en la zona, e incluso colocó los primeros 4 postes en la calle San Gabriel que tendrán que pagar los vecinos un monto total de 45 mil pesos, han hecho saber a la sociedad que no se puede llevar a cabo ningún tipo de obra por ser una zona de alto riesgo.

Las personas que busca reubicar el Imuvi se encuentran ubicados en la propia calle San Gabriel, San Uriel y Jesús de Nazaret. Pese a que los habitantes han solicitado al Imuvi un mapa topográfico en donde se les de a conocer cuáles son las familias que tenían que ser reubicados por vivir sobre los ductos, la explicación que da el Imuvi es que todos tienen que ser reubicados.

Uno de los argumentos que el Imuvi les ha dado a estas familias, que solo piden postes para que sus cables de luz no estén en la calle y evitar otra muerte, como la que sucedió hace dos meses atrás, es que, por ser una zona irregular no se pueden meter servicios municipales o básicos. Sin embargo, en la calle principal, hay postes de luz, luminarias y recientemente se colocó un drenaje, el cual tendría una segunda etapa y terminaría en la calle San Uriel, pero de ese proyecto no se sabe más.

Aunque los vecinos que solicitaron los postes al parecer ya iban a resolver su problema de los postes de luz que solicitaron al municipio, y posteriormente CFE les instaló 4, ahora ya no saben qué va a pasar con esta obra, ante la negación que existe por parte del Imuvi de colocar estos postes.