Imuvi aún adeuda los 7 mdp: Coveg

El titular de la Comisión de Vivienda el hecho de que el Imuvi ganó la segunda instancia no significa que ya se haya acabado el pleito, pues mencionó que no hay ninguna resolución definitiva sobre el caso

María Espino

Guanajuato.- La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (Coveg) apeló ante un juez federal la resolución de la segunda instancia que realizó el Tribunal de Justicia Administrativa a favor del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), esto en relación a la demanda que Coveg interpuso contra el Imuvi por el supuesto adeudo de aproximadamente 7 mdp.

“Todavía nadie gana, ni nadie pierde (…) una resolución definitiva no hay, lo que nosotros hicimos un proceso jurídico como se debe llevar, apelamos a que un juez federal dicte la sentencia (…) nosotros obligadamente tenemos que agotar todas las instancias para que se dé la resolución definitiva (…) seguiremos con el proceso y agotaremos todos los recursos legales” Adrián Peña Miranda, Titular de Coveg

Lo anterior lo informó Adrián Peña Miranda, titular de Coveg, quien dijo estar enterado del asunto pero que no ha visto la notificación, por lo que no podía abundar en detalles sobre el fallo, ya que el asunto lo trabaja directamente el área jurídica, que es a donde llegó la notificación sobre la resolución a favor del Imuvi.

Peña Miranda comentó que hace unos días, tras haber recibido la notificación, Coveg recurrió a un juez federal para apelar el fallo de la segunda instancia y que se realice un proceso a fin de que se llegue a una conclusión.

Dijo que el hecho de que el Imuvi ganó la segunda instancia no significa que ya se haya acabado el pleito, pues mencionó que no hay ninguna resolución definitiva sobre el caso, por lo que el tema no está cerrado, además subrayó que por parte de Coveg agotarán todos los recursos legales para recuperar el recurso del adeudo que presenta Imuvi.

Adrián Peña reiteró que el Imuvi tiene dicho adeudo y su trabajo como director del Coveg es recuperar ese dinero, por lo que aseveró que recurrirán hasta la última instancia legal para que el adeudo se pague, además dijo que aunque hayan ganado la segunda instancia aún no hay una resolución definitiva

ANTECEDENTE

El 15 de junio Adrián Peña explicó que el adeudo que presenta el Imuvi es porque no pagaron completo un préstamo que le hicieron en 1999, cuando Coveg aún era el Instituto de Vivienda del Estado (IVEG) y el Imuvi era el Fideicomiso para el Desarrollo de Vivienda de Guanajuato (Fidevig), para acciones de construcción de vivienda, lo cual fue celebrado mediante un convenio de colaboración.

Mencionó que el Imuvi sí realizó algunos pagos pero que dejaron de hacerlo puntualmente, no refirió fecha precisa, por lo que acumularon varios pagos vencidos y por ello en el 2009 el instituto fue notificado de un adeudo de 4 mdp, dinero que a la fecha no han pagado, ya que dicen que sí cubrieron el préstamo, pero Coveg asegura que no y por ello interpusieron la demanda.

Adrián Peña dijo no poder decir de cuánto fue el préstamo, ni abundar en detalles pues hay un juicio en proceso y podría afectarla investigaciones, sin embargo aseguró que el préstamo fue mucho más de lo que adeudan.

RC