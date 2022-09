El delegado del IMSS señaló que Salamanca va parejo con los demás municipios que también están en busca de que se construya un hospital

Salamanca.- El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, señaló que el que se pueda concretar la construcción de un hospital en el municipio de Salamanca, Celaya, Irapuato, Silao o Guanajuato capital, dependerá mucho de los “padrinos políticos” que tengan.

“¿Qué voces también van a ser muy fuertes? La voz de los legisladores, la voz de la autoridad municipal, la voz de la autoridad estatal. Que todos confluyan para empujar un proyecto. De los sindicatos, de los empresarios, padrinos políticos, del propio presidente de la República Mexicana”.

Marco Antonio destacó que un proyecto de estas características ronda entre los 1 mil y 1 mil 500 millones de pesos, dependiendo de la magnitud del hospital. Dijo que en la tramitología, Salamanca va muy parejo con los demás municipios que también están en busca de que se construya un hospital.

“Todos los municipios necesitan un hospital, entonces todo es un tema administrativo. Estamos en esa parte administrativa de que los cabildos sesionen y cedan los terrenos al Seguro Social”.

Agregó que para poder concretarse un hospital, es necesario que los proyectos estén terminados, que el proceso que Hacienda solicita se concrete. Esto, al explicar que no es nada más tener el terreno, ya que Hacienda pide “muchísimos” requisitos para poder obtener un registro y a partir de ahí da el recurso.

IMSS ya validó terreno de Salamanca

El funcionario federal comentó que Salamanca ya compró un terreno y este ya está validado por parte del IMSS central.

“Este terreno le garantiza a Salamanca que es el terreno adecuado. En otras partes se compraron terrenos que no eran los adecuados, lo que significó realizar una inversión grandísima y no era el terreno correcto. Esté terreno si es correcto. El de Salamanca sí es un terreno propicio, ya está validado”.

Señaló que el siguiente paso es protocolizar, someterlo en cabildo para hacer la donación al Seguro Social. A partir de dicha donación, iniciar toda una serie de trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda para obtener el registro de la obra y finalmente, esperar la parte presupuestal.

“Aquí lo más importante es que el alcalde (César Prieto) es que tiene una visión muy clara del futuro en el tema médico. Alguna vez él y yo platicamos y me dijo: delegado, yo no sé si a mí me vaya a tocar ver un hospital en Salamanca, pero yo voy a sentar las bases para que Salamanca tenga un lugar para que se pueda construir ese hospital”.

Indicó que el alcalde está entusiasmado, cree que está dando los pasos correctos y está haciendo la parte que le corresponde. “En años no se había tenido y la necesidad existe y él lo está haciendo”, señaló.

Agregó que Cesar Prieto “está viendo más allá de querer generar un compromiso, de que en mi administración me comprometo hacer un hospital, no, él va más allá”.

Precisó que si en estos momentos no se puede llegar a construir el hospital, por el tema presupuestal del país, el alcalde ya contribuyó para tener un terreno para el Seguro Social.

Al cuestionar al delegado si los demás alcaldes no tienen las mismas visiones, comentó que todos tienen una gran apertura y están empujando. Esto, al señalar que todos saben la importancia del tema salud y entre más infraestructura se tenga para el Estado, mayor seguridad social se va a tener.

“Es muy complejo que solo el 48, 47% de la población en Guanajuato tenga seguridad social en el sentido integral. No me refiero nada más al servicio médico, sino a garantizar los mecanismos de subsistencia ante la enfermedad, la invalidez o la muerte. Esos mecanismos solo los ofrece el Seguro Social y solo el 47% de la población del Estado, tiene Seguro Social”.

Finalmente, dijo que falta sumar lo de PEMEX, ISSSTE, SEDENA, por lo que tal vez se alcanzaría un 49, 50% del Estado y el otro 50% de la población, está desprotegido. “Los alcaldes saben muy bien la importancia de fortalecer a la seguridad social, fortalecer a la infraestructura”.

