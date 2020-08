IMSS descarta primer caso de Covidengue

Staff Correo

León.- Esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho desde que inició la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 en todo el mundo, pues el temor de contraerlo y peor, contagiarlo a nuestros seres queridos.

De acuerdo al médico, especialista en medicina interna e infectología e investigador Juan Luis Mosqueda, el evitar los abrazos o cualquier manifestación de afecto a nuestros seres queridos es una consecuencia de las recomendaciones y pánico del inicio de la pandemia.

Las tres formas de contagio más potenciales de la COVID-19 son: contacto, gotas y aerosoles; la más relevante es la de gotas, o sea la que ocasiona gotas grandes al toser, hablar o estornudar.

“Esta transmisión, que es la más relevante, se limita guardando distancia (1.5-2 metros) de otras personas y usando cubrebocas, así que ahí debe girar nuestra mayor prevención. La transmisión por aerosoles (gotas de <5 micras) pueden alcanzar distancia mayores a dos metros”, explicó el médico.

Mientras que la transmisión por aerosoles es la que más se da en espacios cerrados, concurridos y poco ventilados, es por eso que se ha recomendado evitar los lugares así, y en caso de ser imposible, verificar que todos usen cubrebocas al interior.

Como ya se ha mencionado, la transmisión por contacto es poco eficiente. El especialista menciona que se requiere que haya secreciones con virus en una superficie, que las tome alguien con sus manos y luego se inocule al tocarse los ojos, nariz o boca, es por eso que se ha sido muy recurrente con la recomendación de lavarse las manos.

“¿Y el contacto con personas? Pues menos eficiente aún. Es el cumpleaños de alguno de mis padres, ¿qué tal que lo abrazo y estoy enfermo sin saberlo? ¿podría infectarlo? Muy poco probable. Es un evento de contacto relativamente breve que generaría un riesgo muy bajo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, esto NO significa que pueden festejarse cumpleaños con comidas o reuniones grandes, mucho menos en espacios cerrados y pequeños con gente que no use cubrebocas, pues el riesgo de contagio es mucho mayor.

“No pretendo fomentar el regreso de saludos efusivos de abrazo y beso con mucha gente. Pero al día de hoy podríamos tener menos pánico de manifestaciones de afecto breves como un abrazo ocasional a nuestros seres queridos como pares o abuelos, que es a los que más hemos cuidado”.

