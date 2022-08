A sus 63 años, Enrique Rivera sufre la odisea de atenderse en el IMSS de Celaya, donde incluso la directora habría evitado su operación

Daniel Moreno

Celaya.- Una mañana, a finales de octubre del 2021, Enrique Rivera Ortega de 63 años de edad amaneció con un dolor muy fuerte y dificultad para mover su brazo izquierdo.

Como derechohabiente del IMSS, acudió inmediatamente con el medico, pero le dijeron que no tenía nada. Sin embargo, el problema se mantuvo, regresó y desde entonces le dieron diferentes citas médicas pasando por médicos generales y al menos un especialista. Pero hasta medidos del 2022, solo había conseguir que le recetaran loratan, complejo B y medicamento para el dolor. También le pusieron a hacer ejercicios como arañitas; es decir, con la mano izquierda hacer como una araña que camina por la mesa o por la pared.

En su desesperación, Enrique acudió con médicos particulares, quienes le recomendaron hacerse radiografías y hasta una resonancia magnética. Así le diagnosticaron un problema de cervicales y le indicaron que requiere de una cirugía.

Con este diagnóstico acudió nuevamente al IMSS, donde logro pasar con especialistas para poder realizarse un electrocardiograma. Uno de estos médicos, de apellido Becerril, reconoció su problema pero señaló que no lo podía operar porque su corazón está muy grande, según lo indico en el electrocardiograma en julio pasado

“El medico Becerril sale con que no va a poderse operar porque tiene grande el corazón. ¿Por qué si las otras tres veces que me saqué estudios aparte del IMSS ninguno me dijo que tenía grande el corazón? Y me dijo que los estudios del doctor Simi no sirven”, platicó Enrique.

Foto: Martín Rodríguez

Obligado a mover influencias para recibir mejor atención

Al conocer de esta mala atención, sus patrones presionaron mediante conocidos para una atención más digna. Solo así médicos del IMSS le dijeron que la autorización de la cirugía no se le había dado por órdenes de la directora del IMSS de Celaya, Nadia Berenice Aguilar Navarro, sin explicarle exactamente que razones tuvo la directora para esto.

Así que después de muchas llamadas y pedir favores a personal del instituto, se logró que este 29 de agosto el señor Enrique reciba una consulta en el IMSS de León. Sin embargo, no le prometen nada, solo que lo van a revisar para saber si es viable su cirugía.

Ante este escenario, teme que lo regresen a Celaya sin ninguna cirugía, pues ya antes en el IMSS solo lo enviaron a rehabilitación. Sin embargo, los médicos particulares le prohibieron la rehabilitación, pues afirman podría causarle mayor daño.

