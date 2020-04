IMSS da a conocer que hay 329 enfermeras y médicos contagiados en todo el país

Redacción

Chiapas. – Mientras que Secretaría de Salud ha dicho a los mexicanos que es necesario quedarse en casa como forma de evitar la propagación del nuevo coronavirus surgido en Wuhan, muchos parecen no estar decididos a dejar de lado sus vacaciones. Los pobladores de algunas localidades de Chiapas asistieron masivamente a una feria y al Viacrucis por Viernes Santo.

Esta celebración tuvo lugar en el poblado de San Juan Cancúc, donde año con año se honra a San Juan Evangelista, a unos 50 kilómetros de San Cristóbal de las Casas.

Las imágenes fueron compartidas en las redes y muestran que incluso el mismo Ayuntamiento de San Juan Cancúc invita a todos a la feria, la cual se lleva a cabo a través de tres días.

Además muchas más fotos en internet muestran la gran cantidad de personas que participaron en los recorridos por el Viernes Santo. Tal situación se presentó en San Juan Chamula, Venustiano Carranza, el mismo poblado de San Juan Cancúc, Oxchuc, Chenalhó y Pantelhó.

Pues al parecer en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, uno de los más pobres del país, o son inmunes, no se han enterado de nada o de plano les vale madre que el #coronavirus se los lleve al baile; siguen con su feria… no me extraña de la autoridad ¿pero y los artistas? pic.twitter.com/1vcYSc4ggc

— AMADO AVENDAÑO 🙌🏻🧼🧴 (@Amadoelquelolea) April 10, 2020