Luz Zárate

Celaya.- Aunque ya hay estados que se han federalizado y unido al IMSS Bienestar , el Sistema de Salud de Guanajuato seguirá en manos del gobierno estatal. Así lo aseveró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo durante la reunión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).

En presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Diego Sinhue le expuso que Guanajuato quiere seguir manejando su sistema de salud pública. Esto según reiteró porque es el mejor del país.

“Abordamos el tema de salud… le comenté que la situación de salud de Guanajuato es buena, que el sistema funciona y me dijo que no había problema. Señaló que quienes estábamos en esa situación podemos seguir. Ello me da un gran alivio de que Guanajuato va a seguir manejando su propio sistema de salud como hasta ahora lo ha hecho. Son muchos retos sin duda, pero es el mejor sistema de salud del país”, afirmó Diego Sinhue.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) desplazó al Seguro Popular. Este garantizaría la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social en el país.

Ahora el gobierno federal le apuesta al IMSS Bienestar para los mismos fines. Sin embargo, en Guanajuato se seguirá impulsando ser independiente de la federación.

El sistema de salud estatal cuesta 13 mil millones —sin pandemia, pues con esta se eleva la inversión—. De ellos, la Federación aporta 8 mil millones a través del Insabi y 5 mil millones que pone el Gobierno estatal.

Traslado de reos por delitos federales

Otro de los temas que se trataron en la reunión de la GOAN fue el tema del traslado de reos. Ahí, todos los gobernadores expresaban la importancia de reubicar a los prisioneros que están por delitos federales a cárceles de mayor seguridad.

En el caso de Guanajuato, ya son más de 300 que se han enviado a penales federales y faltan más de 100.

“No solo son de delitos federales, también hay delincuentes peligrosos que están por delitos del fuero común. Por su propia peligrosidad, los trasladamos a prisiones federales. Del compromiso inicial han de faltar menos de 100, nosotros quisiéramos que fueran muchos más”, señaló Diego Sinhue.

El gobernador señaló que no puede dar datos sobre cuántos y dónde están recluidos. Indicó que se acordaron varias mesas de seguimiento para atender cada uno de los temas planteados a Adán Augusto López. Tal como como el IMSS Bienestar en Guanajuato.

