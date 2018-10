Imputan nepotismo y corrupción de ‘Bety’ Hernández

Morena insiste que poner a familiares en la base de las direcciones es contra las normas del partido y es considerado uno de los vicios de la política actual, exigen a alcaldesa destituir familiares

Eugenia Rojas

Salamanca.- El Comité Ejecutivo Municipal (CEM) de Morena denuncia nepotismo y corrupción en la administración de Beatriz Hernández, por tener a familiares en la base trabajadora de direcciones, recalcó la presidenta.

Teresa Estéves Moreno afirmó que la alcaldesa llegó a la silla por Morena y no ha tenido ningún acercamiento con ése partido, por lo que se solicitó una reunión a través de Oficialía de Partes, sin tener respuesta.

En rueda de prensa, en compañía del secretario Carlos Meléndez Torres y Alfredo Rivas Romero, denunciaron que en el directorio municipal y en la planilla de Morena a la alcaldía, hay 8 directores y funcionarios con parentesco con secretarios estatales de gobierno del estado, exalcaldes, diputados de la LIV Legislatura del Estado, regidores de la fracción Morena en el Ayuntamiento de Salamanca.

Detalló que de acuerdo al artículo 3 de los estatutos de Morena: “La organización de MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos: f) No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo”.

Para finalizar dijo “Morena no es un negocio familiar, ni una agencia de colocación de empleos, somos un partido político y un movimiento social del pueblo y para el pueblo. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

FUNCIONARIOS Y PARENTEZCOS

Lidia Becerra González. Sobrina del secretario estatal de Comunicación, Difusión y Propaganda estatal: Cuauhtémoc Becerra González. Enrique Prieto Ortega. Tío del coordinador de la bancada morenista en el Congreso estatal: Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Laura González Muro. Hermana del jefe A: Manuel González Muro y del tercer regidor morenista en el Cabildo: Juan Carlos González Muro.

Otros funcionarios bajo sospecha por nombres e información no comprobada son: Armando Alonso Olivares con Eunice Ramírez Alonso, Lidia Becerra González con José Agustín García Becerra, Juan Manuel González Muro con la jefa de Ecoparque, Ivonne Muro Ochoa.

“Nos han dicho”, que el director general B de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Julio Héctor Luna Zárate, es sobrino del exalcalde Ignacio Luna Becerra, también el director B de la Dirección de Parques y Jardines, el Rogelio Gutiérrez Arredondo, hijo del exalcalde Rogelio Gutiérrez Solórzano.

AL