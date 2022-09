El gobernador señaló que la impunidad en Guanajuato no puede permitirse y que planteará esto en el Poder Judicial

Nayeli García

Irapuato.- La impunidad no puede tener cabida con el Poder Judicial y estén liberando ‘delincuentes’. Así lo advirtió el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue. Esto al señalar que es un problema que incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado duramente.

“Es un tema que hay que revisar bien con el poder judicial. El tema de impunidad no puede tener cabida con poder judicial y lo vamos a estar revisando puntualmente como en estos casos”, señaló el gobernador.

Esto ante el caso de Jonathan Isael ‘N’, el adolescente de 15 años de edad conocido como ‘El mudo’, quien asesinó en medio de un ataque directo a una mamá con su hija en la colonia Tlacuache en la ciudad de León el 12 de julio del 2021. Aunque fue detenido en el lugar luego de que lo abandonaran sus cómplices, sólo estuvo privado de su libertad un año y unos cuántos meses, tras haber cumplido su condena.

Tras su liberación, ha sido detenido al menos en 13 ocasiones por parte de la Secretaría de Seguridad de León. Las dos recientes que se dieron a conocer fue por tener una motocicleta con reporte de robo. La última por traer consigo 226 dosis de droga y 5 mil 219 pesos.

El gobernador aseguró que en Guanajuato se tienen buena coordinación con el Poder Judicial, por lo que estará reuniéndose con ellos para abordar este tipo de temas. Señaló que también afecta el Poder Judicial de la Federación, pues en algunos casos se otorgan amparos que permiten la liberación de delincuentes potenciales o consagrados.

“Hay una gran coordinación con el poder judicial y estamos en vísperas de revisar estos temas. A veces en donde se nos desfasa el tema es con el Poder Judicial Federal. A veces los amparos que ellos otorgan no solo en estos casos sino en muchos otros. Ya lo ha dicho el presidente de la República, hay mucho que hacer con los jueces federales que de repente liberan criminales”, indicó.

Llaman por la salida de Zamarripa

Para la diputada local de Morena por Irapuato, Irma Leticia González Sánchez, ante los pobres resultados de la labor del fiscal Carlos Zamarripa es momento de que el gobernador Diego Sinhue lo cese. Urgió también a un cambio de estrategias en materia de seguridad porque los hechos violentos no disminuyen en territorio estatal.

La legisladora morenista insistió en que, dado que los hechos violentos arrebataron la tranquilidad de las familias en todo el territorio estatal, urge cambiar las estrategias para prevenir y erradicar la problemática. Estos sucesos no sólo reflejan que las corporaciones de los 46 municipios y estatales, están superadas por organizaciones criminales.

“Están rebasadas. No podemos decir que en el municipio de Irapuato hacen falta policías, porque así llegaran 1 mil policías más no van a ser suficiente. Es la estrategia de seguridad -lo que está fallando. Recuerden en años anteriores que hacían estrategias y estrategias, íbamos a eventos y eventos, pero no se llevaba a cabo. Se tiene que retomar otra figura, otra estrategia y que si se debe dar resultados en seguridad porque no están habiendo son paliativos únicamente”, enfatizó.

Sinhue promete atender conflicto por el Sergio León

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo intervendrá para resolver el conflicto que existe en torno al estadio Sergio León Chávez y por fin pueda ser utilizado y no se pierda la inversión de casi 100 millones de pesos que el Gobierno del Estado hizo en el doblemente mundialista.

Diego Sinhué comentó que el tema del fútbol de Irapuato es muy importante para él. La intención es que los irapuatenses puedan ir en familia al estadio a convivir, sea con un partido de primera división o de otro tipo, pero que se use el estadio.

El gobernador dijo tener total disposición y el esfuerzo de ser necesario para intervenir para hacer ese acercamiento entre sus partes y logren un conceso para no perder la inversión que ya se hizo, pero más que nada haya fútbol para los irapuatenses y todo lo que ello implica.

Esto ante las demandas legales que enfrentan el Municipio de Irapuato, el Club Deportivo Irapuato AC, y el Grupo Tecamachalco. Esto ya que el Municipio mantiene una demanda en contra del Grupo Tecamachalco para recuperar la posesión del estadio tras intentar finiquitar el contrato que se tenía con la empresa deportiva tras no lograr el ascenso a Primera División del equipo Irapuato, pero éste se niega a entregarlo a menos que el Municipio acepte que sea Healthy People quien administre la franquicia que ellos le donaron.

Por otra parte, el Club Deportivo Irapuato AC interpuso una demanda por 150 millones de pesos en contra del Municipio por daños al inmueble, ya que aseguran irregularidades en la inversión de más de 100 millones de Gobierno del Estado y abandono del estadio Sergio León Chávez, que incluso ni agua tiene.

