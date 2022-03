La diputada urgió para que ya se legisle en favor de los derechos de la mujer luego de la ola de abortos por violación en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El aumento del delito de violación en la entidad que ha derivado en un incremento en casos de aborto, es consecuencia de la impunidad y de la inacción de la Fiscalía General del Estado, afirmó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, Yulma Rocha Aguilar quien a la par, señaló la urgencia de que ya se legisle en favor de los derechos de las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

Correo dio a conocer que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, las interrupciones de embarazo realizadas a causa de violación incrementaron en un 67% en el último año, pues en el 2021, se practicaron 15 abortos en hospitales públicos, mientras que en el 2020 se registraron 9 atenciones por esta causa.

Desde el 2017 que es implementada la Norma Oficial Mexicana 046 que establece los criterios para realizar la interrupción legal del, embarazo cuando es producto de una violación, en la entidad se han realizado 43 abortos, de los cuales 21 fueron practicados a niñas y adolescentes.

Son cifras demoledoras

Ante ello, la diputada del PRI, afirmó que ello es una consecuencia más de la crisis de inseguridad en el Estado, “el hecho del aumento de las violaciones en el Estado, se debe en parte a la impunidad que existe, porque no hay ninguna consecuencia jurídica para estos hombres y por eso se sienten con la libertad de ejecutar este tipo de agresiones, lo cual pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad total, esto es a grado de emergencia, hay agresores sexuales en las calles, en las casas, por todos lados y no se está haciendo nada ni para prevenirlo, ni para atenderlo y mucho menos para garantizarle justicia a las mujeres”.

Urge legislar para despenalizar aborto

Apunto que esto además da cuenta de la urgente necesidad de legislar para despenalizar el aborto, pues las cifras mostradas, solo reflejan a las mujeres que llegaron a las instancias de gobierno.

“Pero como ellas, muchas más no solamente no denunciaron, sino que la carga social que se les impone, evita que puedan acudir a una institución pública para practicarse un aborto y eso es una tragedia adicional (…) independientemente de la situación que les haya generado, una violación o no, las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo”.

No obstante sostuvo que el hecho de que las agresiones sexuales hayan aumentado y en consecuencia los embarazos producto de ello, dan cuenta de la gravedad y de la crisis de seguridad que vive en el Estado.

“Los agresores están en las calles, están en las casas y no se está haciendo nada no solamente por detenerlos, sino porque se les haga justicia a las mujeres, a raíz por ejemplo del caso de Regina en donde su violador está en la calle gozando de total impunidad, se han acercado a mí, mujeres que están en la misma circunstancia, su violador está en la calle y la Fiscalía, no tiene la mínima sensibilidad para atenderles y para resolver y para castigar”.

Por abortos en las últimas 2 décadas, se han brindado casi 30 mil consultas médicas para adolescentes guanajuatenses

En 20 años SSG atiende a casi 30 mil adolescentes

Debido a los abortos -voluntarios o no-, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato ha brindado 29 mil 704 consultas médicas para adolescentes de 10 a 19 años que han requerido de este servicio en las últimas 2 décadas.

Según se constata en los datos de la propia secretaría, a través de los Cubos dinámicos, hasta el 03 de febrero pasado se habían atendido 9 consultas relacionadas al aborto en adolescentes de 10 a 14 años, así como otras 180 consultas tan solo en este 2022 para jóvenes de 15 a 19 años.

Han ido a la alza

Edades 2000 2019 2020 2021 2022 10 a 14 años 33 63 69 76 9 15 a 19 años 738 1397 1094 1074 180 20 a 24 años 966 1609 1315 1258 244 25 a 29 años 827 1405 1090 1048 189 30 a 34 años 617 1031 793 828 142 35 a 39 años 532 708 537 527 101 40 a 44 años 247 300 217 252 47 45 a 49 años 52 33 19 18 2 50 a 54 años 2 2 1 2 2 Total estatal 4014 6548 5135 5083 916

Lo cierto es que las condiciones de aborto por embarazos adolescentes han ido al alza en la entidad durante los 20 años más recientes, puesto que tan solo al principio del milenio, en el año 2000, sólo se habían brindado 33 atenciones médicas por algún problema relacionado al aborto en mujeres de 10 a 14 años, mientras que para el cierre del 2021 se realizaron 76 consultas. Sin embargo, en el ínter, se llegó a superar el centenar de consultas públicas por esta situación.

En el rango de edad de 15 a 19 años, en el 2000 se atendieron 738 consultas en las unidades del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, mientras que para el pasado 2021 esta cifra ya había avanzado hasta las mil 074.

Aborto voluntario solo se permite por violación

Es importante destacar que, el aborto se puede tratar en Guanajuato por complicaciones físicas ‘involuntarias’ en las pacientes, pero, el aborto voluntario sólo puede atenderse de manera legal cuando es producto de una violación sexual, bajo la Norma Oficial Mexicana 046-ssa2-2005 para la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.

“Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, señala el artículo 158 del Código Penal del Estado de Guanajuato; “A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa”, dicta el consiguiente.

De ese modo Correo, recientemente documentó que en 2021 se practicaron 15 abortos en hospitales públicos debido a que las mujeres atendidas fueron víctimas de violación, esto superando el registro de 9 casos del tipo atendidos durante el 2020.

Mientras tanto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2020 se dieron 4 mil 435 nacimientos en madres con edades entre los 10 y 17 años en el estado de Guanajuato.

