Impunidad causa el cierre de comercios

Locatarios viven con miedo por las llamadas de extorsión además denuncian que hay nula presencia de elementos de seguridad en el centro

Redacción

Salamanca.- Continúan sin control las extorsiones a todo tipo de negocios y particulares. En tres días suman nueve.

Las víctimas argumentaron que no pueden denunciar porque el Ministerio Público “quiere pruebas” para abrir la carpeta de investigación y el delito sólo queda en pánico y cierre de locales

Los afectados denunciaron que la nula presencia de patrullas y elementos de las corporaciones estatales y federales que vigilan el municipio propician la impunidad.

Ante esto, reclaman: “exigimos al Fiscal general del estado Carlos Zamarripa Aguirre; al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez; y a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, que dejen de hacer oídos sordos a la delincuencia e impunidad de Salamanca. No politicen ni pongan en negociación la seguridad de los salmantinos por ser de partidos diferentes, ¡Eso no vale para nosotros! ¡Necesitamos seguridad, patrullas y elementos de FSPE que hagan realmente su trabajo! Dejen de pelear deudas económicas, de las que son corresponsables. ¡Exigimos que ya hagan algo!”, señalaron.

Exigen seguridad

También expresan que “como ciudadanos, padres de familia y comerciantes exigimos seguridad de FSPE. Lo hemos exigido hasta el cansancio y nuestras voces no son escuchadas. Regidores de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento ¿qué están haciendo para darnos seguridad?”.

Afirmaron que los robos son a todas horas. ”No hay una patrulla ni elementos de FSPE en rondines; se ven muy pocos por la ciudad y zona centro; tenemos a la presidencia a unos pasos, pero nadie hace nada para salvaguardar nuestros derechos”.

Otras víctimas destacaron “ayer después que nos extorsionaron hablamos a seguridad pública; en tres llamadas contestó una mujer y colgó, en 911 no contestaron y el comisario nunca contestó. Tenemos botón de pánico pero no funciona y si funciona no contestan porque no hay nadie”.

Van menos a la escuela

“Hay deserción escolar por la inseguridad. La deserción es parte de la inseguridad, eso no sólo es en el centro, es prácticamente en todas las preparatorias. Fue una valoración que hizo la SEP y es preocupante. Los padres prefieren tener a sus hijos cerca que exponerlos a ser atacados por ladrones”, señaló un directivo escolar.

“A mí, al salir de la escuela, un hombre me quiso llevar, me siguió y trató de jalarme. Un señor me auxilió y acompañó a subirme al autobús”, señaló un estudiante de preparatoria.

Por su parte los profesores destacaron que “estamos blindando las escuelas, formamos comités de violencia interna y externa alertando a los estudiantes para que no proporcionen datos a nadie”.

“Exigimos vigilancia, aunque sea uno que esté parado, porque el centro es un lugar de muchos centros de estudios y comercios”, acotaron.

Para conocer la versión de las autoridades, se solicitó entrevista con la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, a través del departamento de prensa, pero no se tuvo respuesta.

Para apuntar…

De diciembre 2018 a febrero 2019 cerraron más de 17 negocios. Se agudizó el robo y delincuencia de febrero a la fecha y han cerrado aproximadamente 40 comercios más, todos estos en la zona centro de las calles Juárez, Zaragoza, Obregón, Albino García, Hidalgo, Plazoleta Hidalgo, Pasaje Revolución y Vasco de Quiroga, entre otros.

Delitos de la semana:

9 Intentos de robo

3 Robos baterías de vehículo

3 Robos a locales

12 Extorsiones (más familiares-víctimas colaterales)

0 Denuncias (no proceden por falta de pruebas)

0 Detenidos

0 Puestos a Disposición

0 Consignados

38 Víctimas

* Los robos reportados al Sistema de Emergencia son entre 50 y 60 al día, de acuerdo a datos recabados por correo.

RC