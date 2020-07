Impulsan funcionarios la actividad vitivinícola

Nayeli García

Irapuato.- En el corredor industrial, en cinco meses, se han perdido al menos 39 mil 959 empleos formales, de los cuales 4 mil 764 fueron registrados en Irapuato, uno de los municipios menos afectados debido al crecimiento del sector agrícola y la falta de estadísticas en empleos informales.

El director de Desarrollo Económico municipal, Luis Hernández, señaló que de enero a junio, según cifras del Instituto del Seguro Social, en Irapuato se habían perdido 4 mil 764 empleos, en León se hablaba de 26 mil 495, en Celaya se perdieron 4 mil 500 y en Silao, poco más de 4 mil 200.

Explicó que en el caso de Celaya e Irapuato, las pérdidas de empleos formales no se ha visto tan afectada como en ciudades como Guanajuato y San Miguel de Allende en donde su economía dependía mucho del turismo y actividades educativas, pues estos sectores han sido de los más afectados.

Comentó que en Irapuato y Celaya sucede que se tiene un fuerte sector agroalimentario, que pese a la crisis económica que se arrastra desde el 2019 en donde no solo no hubo crecimiento económico sino que disminuyó, el sector sí ha presentado incrementos económicos no solo en exportación sino en mano de obra.

No obstante, reconoció que la pérdida de empleos es una situación preocupante, pues en Irapuato el sector turismo y de servicios, así como el comercio informal es el que más impacto se ha tenido, pues los hoteles reportan una ocupación del 10% o menos, lo cual no es rentable para un negocio de ese tipo.

En el caso del comercio informal, reconoció que no se tienen datos concretos y censables sobre la afectación real que se tiene en ese sector, pero que es evidente que se ha visto afectado y los negocios están cerrando, pero no se tienen estadísticas al respecto.

