Impulsan el arte con cursos en Chicago

Catalina Reyes

Guanajuato.- La artista plástica guanajuatense capitalina, Alejandra Espinosa Andreu, acaba de regresar de estar 15 días en Chicago en donde impartió unos talleres de gráfica para migrantes guanajuatenses con el fin de que no pierdan sus raíces.

Esto, dentro de un programa que tiene el Instituto Estatal de la Cultura desde hace años denominado ‘Proyecto de Apoyo Cultural al Migrante y las Familias Guanajuatenses’.

Estuvo una semana en la ciudad de Chicago y otra en la ciudad de Aurora.

En entrevista con correo, comentó que éste es el segundo año que participa en el programa. En esta ocasión presentó un proyecto llamado Raíz y Tradición para rescatar la gráfica. “Lo que me permitió tener un acercamiento con la gente y con las historias. Es muy bonito. Les enseño el proceso de la gráfica y de estampación para que no olviden sus raíces. No soy la única artista que voy, hay de varias disciplinas”, dijo.

Asimismo, expresó que “lo mismo nos llegan adultos mayores pero también nos llegan familias, padres con sus hijos, por ejemplo, hay niños que aunque son hijos de guanajuatenses, ellos ya nacieron allá. Entonces por ejemplo lo único que conocen del Día de Muertos es por una película.

“Es muy bonito porque encontré gente que ya había estado la vez anterior en los talleres. Es como sembrar la semilla que va creciendo en conocimiento. Entonces aunque uno como maestro les enseña, de ellos también aprendes”.

Y es que refirió que su familia y ella misma han sido migrantes en el pasado. “Tenemos en la familia la connotación de ‘mi casa es tu casa’. A mí me tocó vivir en otra casa y lo que es querer conservar tus raíces”, expresó Alejandra Espinosa.

En total atendió a 80 personas en dos turnos.

