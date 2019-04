Impulsan detección de fibrosis quística

La rara enfermedad es prevenible desde el embarazo; aunque es costoso el tratamiento, sí lo atienden instancias públicas de salud

Jéssica de la Cruz

León.- En Guanajuato existen más de 45 niños con fibrosis quística, enfermedad cuyo costo de tratamiento al mes por paciente es de alrededor de 55 mil pesos, y no todas las instancias la atienden, no sólo porque es costosa, sino porque no se detecta a tiempo.

Así lo relató Evelyn Hernández Miranda, integrante de la Fundación Fibrosis Quística, quien tiene dos hijas que nacieron con esta enfermedad. Ella obtuvo el primer lugar por su proyecto de una clínica con médicos especialistas para mejorar la calidad y el tiempo de vida para los pacientes con este mal, sobre todo con la finalidad de ayudar a los niños afectados.

“En la fundación atendemos a 31 pacientes, pero sabemos que en el estado de Guanajuato hay más de 45 (…). No los hemos podido contactar porque la única forma es a través de los hospitales, pero con la Ley de Protección de Datos no podemos llegar a ellos. Sí se atienden en diferentes dependencias de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular); el problema es que no se detecta a tiempo y cuando ya lo detectaron los niños ya están muy afectados”, añadió.

Una de las formas de prevenir esta enfermedad es actuar desde el embarazo, pero es aún más certero cuando el bebé nace y se le realiza la prueba del tamiz.

Se estima que en países más desarrollados, como Estados Unidos de América, Canadá, y algunos de Europa, la calidad de vida es mejor y más duradera, porque el tiempo de vida en México para este tipo de pacientes es máximo a los 18 años, mientras que en los lugares mencionados pueden rebasar los 40 años de edad, lo que se logra a través de clínicas con especialistas en la materia.

¿Qué es?

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria, causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco, mismo que se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas, lo que ocasiona infecciones pulmonares potencialmente mortales y serios problemas digestivos. También puede afectar las glándulas sudoríparas y el aparato reproductor masculino.