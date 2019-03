Impulsa la Fed atractivo de México a inversores

La expectativa sobre las tasas en EE. UU. es positiva y alienta la confianza en nuestro país, indicó el especialista

Agencia Reforma

CDMX.- La decisión de la Reserva Federal de no aumentar la tasa de referencia, favorece la confianza de los inversionistas en México, pese al clima político, dijo Valentín Martínez Rico, subdirector de Estrategia de Portafolios en Sura Asset Management México.

Esta medida llevó al tipo de cambio a su menor nivel en cinco meses, pese las preocupaciones derivadas de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el gigante asiatico: China.

En operaciones al menudeo, el dólar en ventanillas de Citibanamex cerró con un retroceso de quince centavos, lo que lo ubicó en el mismo valor de su cierre del 17 de octubre de 2018 de 19.15 pesos y se compró en 18.30 pesos.

De acuerdo con Martínez Rico, la expectativa sobre las tasas en EE. UU. era positiva, lo que alienta la confianza de los inversores de apostar por México.

“Los inversores piensan: ‘el tipo de cambio al cierre del año pasado estaba en 20.60 (pesos), una tasa a 10 años de casi 9.30; no me encanta el clima político’, piensan, ‘pero la tasa a 9.30 con el tipo de cambio a 19.60 y luego una Reserva Federal que me dice que va a hacer una pausa en el alza de tasas’, es miel sobre hojuelas”, comentó.

Debido a que las tasas en Europa están cerca del 0%, al igual que en Japón, el flujo de capitales que busca mayores dividendos se podría encaminar a países en desarrollo que dan mayores tasas de interés, como México.

De acuerdo con las estimaciones del especialista, de mantenerse las tasa de la Fed a los niveles actuales durante más tiempo, el tipo de cambio podría ubicarse alrededor de 18.5 pesos por dólar, a pesar de la incertidumbre política.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.83% ó 777.60 unidades, al ubicarse en el nivel de 43 mil 156.21 unidades, derivado de la decisión de la Fed de mantener las tasas de referencia.

