Impulsa coalición ‘Por México al Frente’ un ‘seguro’ de empleo por 4 mil pesos

Todo el que esté interesado en obtener el beneficio del ‘Ingreso Básico Universal’ debe pre-registrarse, y una vez que ganen las elecciones, analizarán quiénes son viables para el apoyo mensual

María Espino

León.- Los candidatos de la coalición ‘Por México al Frente’ en el estado de Guanajuato, encabezados por el diputado Federal Arturo Bravo Guadarrama (PRD), anunciaron que como parte de su propuesta para disminuir la pobreza a nivel nacional, una vez que ganen las elecciones el próximo 2 de julio, implementarán el programa ‘Ingreso Básico Universal’, la cual consiste en dar una ayuda mensual de 4 mil pesos a todo ciudadano que lo solicité.

Arturo Bravo explicó que esta propuesta tiene como objetivo ayudar económicamente a los ciudadanos cuya percepción económica es muy baja y los que se han quedado sin empleo, para que se puedan apoyar mientras consiguen empleo; precisó que el programa entraría en vigor una vez que el aspirante a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, resulte ganador de las elecciones el próximo 2 de julio.

El perredista comentó que el dinero con el que se planea costear este programa se obtendrá del ajuste que se haga a algunos de los más de 6 mil programas federales que no están siendo bien ejecutados, cuyo recurso no llega a quienes debería, y ejemplificó el tema de las despensas que distribuye Sedesol que no se entregan a la gente que verdaderamente las necesita, por ello mencionó que dinero hay pero no está bien distribuido.

Explicó que este programa se basa en un estudio y sondeo que hicieron previo a lanzar esta propuesta de campaña y precisó que no habrá distinción ya que todo ciudadano mexicano puede acceder a este programa, tenga o no empleo, sólo deberán llenar un formato y presentar su credencial de elector para comprobar que son mayores de edad, además de que no hay tiempo límite para que las personas que resulten beneficiadas gocen del apoyo.

Arturo Bravo subrayó que apelarán a la honradez y responsabilidad de la gente para que una vez que tenga estabilidad económica ellos mismos renuncien al apoyo y den oportunidad de que otros ciudadanos que lo requieran accedan al programa.

El legislador federal por parte del PRD manifestó que con esta acción buscan posicionar e impulsar la campaña de Ricardo Anaya en la búsqueda de ganar la Presidencia de México, por ello el próximo sábado arrancará la campaña a nivel nacional para informar sobre esta propuesta y motivar a todo el que esté interesado en obtener el beneficio del ‘Ingreso Básico Universal’, para que acuda a pre-registrarse, y una vez que ganen las elecciones se harán los trámites correspondientes para determinar quiénes son viables y comiencen a recibir los 4 mil pesos mensuales.

