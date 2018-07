Impugnará Municipio resolución del Gómez Morín

El alcalde advirtió que agotarán todos los recursos legales que aún tengan en sus manos para combatir la resolución del juez

Nayeli García

Irapuato.- El Municipio no dará marcha atrás en su intención de ampliación a tres carriles del bulevar Gómez Morín, pese a la resolución del Juzgado Noveno de Distrito que prohíbe continuar con las obras, que afectan el derecho de un menor a gozar de un ambiente saludable.

Ante la resolución del juicio de amparo interpuesto por un grupo de ecologistas, el presidente interino, Francisco Xavier Alcántara Torres, advirtió que agotarán todos los recursos legales que aún tengan en sus manos para combatir la resolución del juez, e interpondrán un recurso de revisión para revertir el fallo.

Comentó que esta obra que ha estado detenida por casi dos años, ha afectado más al medio ambiente que lo que ha beneficiado a la ciudadanía, pues la falta de fluidez vehicular provoca mayor expedición de gases contaminantes.

Acusó de que esta situación ha afectado principalmente a los vecinos del bulevar Gómez Morín, por lo que se dijo firme en la intención de concluir la obra, una vez que se agoten todos los recursos.

“Sí, por supuesto que sigue (la intención de continuar la obra), claro que sí. Ellos hablan del menor de edad, ya no es menor de edad, ya es mayor de edad y habrá qué poner en contexto las cosas”, cuestionó el interino, al señalar que no fue un niño quien interpuso el amparo, sino un joven de 17 años, de actualmente 19.

Aclaró que esta obra no ha afectado el erario, puesto que la constructora que tenía a su cargo la ampliación se le pagó hasta donde ejecutó y el recurso ahí sigue por si se reinicia la obra o no, y en caso de que no, se va a redireccionar.

