Impugnan fallo a favor del Imuvi

Juan Andrés Bello Izquiero aseguró que están preparados para entregar la información que les vayan solicitando

Maria Espino

Guanajuato.- Juan Andrés Bello Izquierdo, titular del Instituto Municipal de Vivienda, dijo desconocer que tras haber ganado la segunda instancia la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, haya recurrido a un juez federal para impugnar el fallo que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa a favor del Imuvi, en relación a la demanda que Coveg interpuso contra el Imuvi por el supuesto adeudo de aproximadamente 7 mdp, pues aseveró que hasta el momento no han sido notificados de nada.

Esto luego de que el director del Coveg, Adrián Peña Miranda, reveló que hace unos días recurrieron a un Juez Federal, pues asevera que Comevi si presenta el adeudo del que se habla y ente más pasa el tiempo el monto incrementa.

El funcionario se negó a dar detalles sobre el sustento de la sentencia a favor del Imuvi, pues subrayó que el proceso aún no está cerrado y por ello no puede hablar por ahora del asunto para no entorpecer el proceso legar que aún se sigue.

Aunque aún no les llega ninguna notificación de que el pleito, por solicitud del Coveg, seguirá ahora ante un juez federal, Andrés Bello aseguró que están preparados para entregar la información que les vayan solicitando.

Dijo no saber el plazo que el juez federal tenga para avisarles sobre la impugnación y que si ya se realizó el proceso, tal como lo informó Adrián Peña, entonces en próximos días llegarán los respectivos avisos a las oficinas del Imuvi y darán la contestación pertinente en tiempo y forma, a fin de que todo trascurra por la vía legal.