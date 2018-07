Imprecisa la sentencia de entrega del estadio: Colegio de Abogados

El presidente precisó que quien ganó el juicio es la persona moral del Club Social y Deportivo León, sin embargo, esa persona moral tiene dos directivas, la de Zermeño y la de los viejos directivos

Manuel García Gallegos

León.- El presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, aseguró que en el pleito jurídico por la propiedad del Estadio León, “se sentenció que el estadio se debe entregar al Club Social y Deportivo León pero resulta que hay dos directivas del club”.

Precisó que quien ganó el juicio “es la persona moral del Club Social y Deportivo León y esa persona moral tiene dos directivas. Una de ellas son los señores que ganaron el juicio, entre comillas, (Roberto Zermeño y su socio) y otro grupo (Quiróz y los viejos directivos) son los que tienen el estadio”.

La resolución está muy confusa, insistió, “porque no se sabe a quién se entregará el estadio”.

Por ello pidió que la autoridad judicial defina a quien entregar el estadio. Esto lo manifestó en rueda de prensa el dirigente de los abogados.

Por ello, pronosticó que “la fiera vuelve a su estadio y no tendrá problemas para que juegue en su cancha, porque, además, está el contrato de arrendamiento celebrado entre el Municipio y los señores Martínez“.

El colegio de abogados asesora a dueños de palcos y plateas en el pleito legal por la propiedad del estadio. Y añadió que el Club de Fútbol Pachuca no está notificado de entregar el estadio León.

Si el Municipio fue notificado para entregar el estadio León y la autoridad municipal podría haber informado al Club de Fútbol Pachuca sobre la resolución de entregar el inmueble, “no es la forma”, dijo.

Jorge Marcelino expresó que en esta situación también está el Museo Nacional de la Piel y el Calzado (el Munpic), ” también debe entregar las instalaciones del museo, pero tampoco los del museo han sido notificados correctamente”.

Señaló el líder de los abogados que “el no entregarlo no puede considerarse como un desacato a un ordenamiento judicial porque el Municipio no tiene la posesión del estadio ni tampoco del museo, por lo tanto, no puede entregar. Esto va para largo” sentenció.

Jorge Marcelino Trejo dijo también que los dueños de palcos y plateas siguen presentando recursos legales contra la sentencia a favor de Roberto Zermeño.

“Creemos que así se puede detener un poco más la entrega del estadio y del museo, porque la resolución está mal hecha, porque está ordenando que se entregue el estadio pero el estadio son muchas cosas y se debe perfeccionar esa resolución, se debe precisar” aseguró Jorge Marcelino.

Aseguró también que en caso de que se entregue el estadio como se encuentra estipulado en la sentencia, “será una acción irregular, y el Grupo Pachuca estará en todo su derecho de inconformarse a esa acción”.

JJM