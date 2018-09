Imposición de Calderón desató violencia en el país: López Obrador

Asegura que si se hubiese respetado la votación presidencial de 2006 ‘el país no estaría así’; afirma que acatará fallo del Tribunal en el caso de Puebla aunque dijo que es muy raro que no haya ganado el gobernador

Ciudad de México.- El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el recuento de votos ordenado por la autoridad judicial en la elección a gobernador en Puebla “es un avance”, pero no deja de ser una competencia manchada por la compra del voto.

Previo a abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el futuro presidente aclaró que si bien ya no puede hablar mucho sobre disputas electorales, sí es su deseo dar a conocer su punto de vista sobre lo que sucedió en Puebla, donde “sospechosamente” el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, fue el único que no alcanzó la victoria en comparación con el resto de las candidaturas de la misma coalición que abanderó el propio López Obrador.

No deja de ser un paso adelante el que se esté ordenando el recuento de los votos, pero hay que ver cómo fue que llegaron esos votos, si fueron votos libres o fueron votos comprados con mucho dinero que se utilizó en las elecciones en Puebla; es muy raro, rarísimo que ganen los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, los senadores, que gana el presidente de la República pero no gana el gobernador, lleva esto mensaje, es muy sospechoso, es atípico completamente; de todas formas, yo voy a acatar el fallo del Tribunal, pero tenía que decir todas estas cosas” comentó antes de tomar un vuelo con destino a Tijuana, Baja California.

El presidente electo sostuvo que elecciones como las que se llevaron a cabo en Puebla deben acabarse de una vez por todas debido a que los fraudes electorales “han hecho mucho daño a nuestro país”.

Por ejemplo, el del 2006, donde para legitimar su imposición como presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa decidió dar “un garrotazo a lo tonto al avispero” emprendiendo una guerra contra el narcotráfico que desató la violencia y la inseguridad desde entonces en el país, externó López Obrador.

“¿Cuál fue el origen? Un fraude electoral, eso no hay que olvidarlo, si se hubiese respetado la votación de los ciudadanos no estaría así el país; entonces, hay que refrescar a veces la memoria porque nada más nos vamos con los hechos actuales y como si no hubiese antecedentes”, declaró ante los periodistas.

Precisó que ante las actuales circunstancias no puede ir a Puebla porque es una elección cuestionada y no hay con quién reunirse. “Vamos a esperar a ver qué resulta”, dijo.

En seguida, resaltó que acontecimientos como los de los cadáveres en tráileres en Veracruz son muestra irrebatible de que hay una gran decadencia en el país.

“Es una gran tragedia, pero dicen mis adversarios que no está el país en bancarrota, dicen mis adversarios que no hay decadencia, que no hay crisis; claro que hay una gran decadencia, una gran crisis, no sólo es un problema económico, es un problema social, es un problema moral, es un problema de inseguridad, todo esto que estamos padeciendo y no me estoy justificando, esto va a cambiar, nada más que lo único que quiero es puntualizarlo para que todos sepamos que ha sido un fracaso, un rotundo fracaso que se ha venido imponiendo desde hace 30 años”, reiteró.

En el tema de la iniciativa para reglamentar las consultas ciudadanas, hacerlas vinculantes, así como la revocación del mandato, López Obrador refrendó que será en unos cuantos días cuando la misma se presente ante el congreso de la unión porque “la gente quiere que se le consulte, sabe de todo y son los corruptos los que no saben” indicó.

Finalmente, informó que al cumplirse en los próximos días un aniversario más de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, se reunirá con sus familiares a fin de cumplir su palabra de conformar una ‘Comisión de la verdad’ que explique lo que ocurrió con los jóvenes.

