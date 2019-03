Imposible llevar agua a serranía alta: Simapag

Carecen de arroyos y manantiales por lo que no se puede pero buscan implementar la cosecha de agua pluvial

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las comunidades de la parte alta de la Sierra de Santa Rosa no tienen posibilidades de contar con líneas de agua potable pues carecen de una fuente de abastecimiento, señaló el titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag), José Lara Lona.

No obstante, señaló que trabaja con la Dirección de Desarrollo Social y Humano para poder solventar la problemática e incluso se ha planteado la cosecha de agua pluvial.

“Son las comunidades que están en la parte alta donde no hay la posibilidad de hacer un pozo, no hay arroyos o captación de un manantial, tenemos otras que tienen manantiales y que a través de la mejora de infraestructura se hace una obra de captación del manantial y les ayuda mucho, con la que construimos una mejor red. Pero no ha sido posible, lo hemos analizado y quisiéramos captar agua en las techumbres”, señaló.

“Nosotros visualizamos algunas comunidades que son susceptibles de incorporar al organismo, otras con las que hay que trabajar intensamente en términos administrativos e infraestructurales”.

Por otra parte manifestó que en aquellas comunidades en donde hay el servicio, se administra a través de un comité para cobrar, pero lamentablemente cuentan una cartera vencida muy extensa.

