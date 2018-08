Imposible entregar el estadio en tres días, ¡sería hasta el 2022!

De acuerdo al presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo, el estadio tendría que ser entregado hasta el 2022, año en que acaba el contrato con Grupo Pachuca

León.- La administración leonesa no puede entregar el Estadio León, pese al resolutorio que emitió el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato que pide que el inmueble deportivo pase a manos del empresario Roberto Zermeño en menos de tres días, ello a decir del presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo, debido a que hay imprecisiones en la determinación de esa autoridad.

Fue el 05 de julio cuando este juzgado ordenó al Municipio entregar este estadio, área de estacionamiento y las oficinas e instalaciones del Museo Nacional de la Piel y el Calzado a dicho empresario en un lapso de 30 días.

De acuerdo al abogado, el estadio tendría que ser entregado hasta el 2022, año en que acaba el contrato con Grupo Pachuca.

“En el Club Social y Deportivo, León A.C. hay una gran problema; existen dos directivas y no se sabe a quién se lo van a entregar, entonces la resolución es imprecisa, además, el Municipio no puede entregar algo que no tiene y entonces yo creo que esto va para largo”.

“Por lo menos debe de ser esa fecha (2022) sino es que más allá, y seguiremos presentando recursos hasta que la justicia nos haga la necesidad de que nos ponga en el lugar en donde debamos estar. El 05 de agosto no es una fecha fatal, es superable, y no pueden entregar tampoco porque hay que esperar recursos y esperar a la otra parte que es el club y sus dos directivas”, comentó el abogado.

