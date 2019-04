Imponen multas de medio millón por tala

Recibe dirección de gestión ambiental 1 182 quejas; la dependencia sostiene que el proceso de verificación se realiza de manera habitual

Jazmín Castro

León.- La Dirección de Gestión Ambiental de León aplicó multas por 549 mil pesos por la tala de árboles de manera ‘ilegal’.

Lo anterior luego que correo informara sobre el corte de 114 árboles en León, entre el 2016 y 2018, por la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A. P.I. de C.V., afiliadas a Farmacias del Ahorro.

La dirección informó que han estado realizando proceso de verificación de manera habitual, así como brindar seguimiento a los reportes que realizan los ciudadanos.

Sigue vigilancia

Asimismo informó que de octubre del 2018 a lo que va de este año, se han recibido mil 182 quejas y denuncias por ciudadanos que reportan la tala en diferentes puntos de la ciudad.

No obstante, del número de reportes sólo logró comprobar 234 casos, pues el resto no fueron localizados, por domicilio o no hubo tal daño.

De las 234 talas que se comprobaron en ese periodo se aplicó un total de 549 mil 547 pesos en multas.

Se mantienen denuncias

Fue el mes de enero donde se registró un mayor número de talas, con 115 reportes, lo que generó una recaudación en 111 mil pesos.

Montos que tuvieron que pagar todos aquéllos que incurrieron en una falta al reglamento, tan sólo en el 2018, en octubre, noviembre y diciembre 396 quejas y para este año se han registrado 392.

Es decir, que el número de personas que incurren en estas violaciones, se mantienen y no han disminuido.