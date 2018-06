Impone sanciones… y vende zapatos, Contralor de Apaseo el Grande

Durante su hora de trabajo, Camacho Montoya aprovecha para ofrecer artículos como ropa y zapatos; los empleados denunciaron que hay ocasiones en las que usa su oficina como bodega para guardar los productos

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.-Mostrándose como un hombre ‘luchón’, el contralor del gobierno de Apaseo el Grande, Jorge Luis Camacho Montoya, reconoció ayudar a su esposa a vender ropa y calzado por catálogo entre los empleados municipales.

La denuncia de algunos trabajadores del gobierno municipal señalaron que al visitar su oficina es fácil encontrar catálogos de la mercancía que ofrece el contralor y, en ocasiones, los artículos, lo que consideraron incorrecto.

El mismo contralor dijo que no está permitido vender al interior de presidencia pero señaló que en su caso sólo muestra los catálogos en su oficina y le ayuda a su esposa señalando que al acordar el interés sobre un producto, envía a los interesados a la tienda de su esposa que se ubica en la calle Venustiano Carranza.

“que yo le traiga y le ayude a mi esposa y se los preste (los catálogos) sí, sí lo he hecho no lo voy a negar… yo no vendo aquí, poner en venta no, de que traigo y si alguien me dice entrégamelo, con todo gusto”

De esta manera Camacho Montoya dijo, a pesar de tal actividad, no significa que este descuidando sus obligaciones como contralor.