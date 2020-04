Implementan operativo permanente en Transporte para frenar contagios

Karla Silva

Silao. – El Observatorio Ciudadano de este municipio criticó que no se han tomado medidas concisas por parte de las autoridades, ante la pandemia del nuevo coronavirus. Piden se aclare qué negocios sí y cuáles no pueden operar durante la contingencia, ya que los más afectados son los comercios establecidos.

El 25 de marzo pasado la Presidencia Municipal inició el operativo Covid-19, a través del que dio aviso a comercios fijos y propietarios de bares, antros, restaurantes, cines y similares, de que debían permanecer cerrados para reducir el riesgo de contagios.

El 3 de abril el Observatorio, presidido por Juan Carlos Díaz Garmendia, envió un oficio al alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, con el objetivo de presentar una propuesta relativa a la realización y/o implementación de acciones estratégicas vinculadas con la contingencia, “desde nuestro punto de vista, necesarias para limitar la propagación del virus”.

“La incertidumbre siempre ha sido un factor que dificulta la toma de decisiones y un buen actuar”, la cual se presentada actualmente en Silao, expuso en el documento. “Lo anterior evidencia la carencia de información confiable, de parte de los tres niveles de gobierno”.

Por ello, llamó a generar una serie de referencias que permitan a la ciudadana conocer, pero es especial, analizar las actividades y/o servicios que deben cerrar y los que pueden continuar abiertos. “Lo importante es dejar en claro ‘qué sí y qué no’ debemos atender de manera puntual los ciudadanos”. El documento fue respondido casi tres semanas después, el 21 de abril, y Alcalde se limitó a señalar que las medidas implementadas se pueden consular en la página oficial del Municipio.

Ante ello el director del OCS, Germán Medrano Vieyra, criticó que las aglomeraciones continúan en la zona centro. “Parte es conciencia social, pero parte es que estamos exigiendo a la autoridad ‘que no se duerma en sus laureles’ (…) vemos buenas cosas, sin embargo, la gente no lo toma en serio porque quizá la autoridad no lo está tomando en serio”.

Además, evidenció el ausentismo de los integrantes del Ayuntamiento y funcionarios de alto nivel. “Queremos que el Municipio nos aclare ‘qué sí y qué’ no para que le dé certidumbre al cuidado de la salud de la gente y de su economía”, pues evidenció, algunos negocios siguen abiertos y “se crea confusión” e incertidumbre.

