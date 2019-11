Implementan cerco sanitario en comunidades rurales de Salamanca por dengue

En las comunidades de Cerro Gordo y Loma de Flores se detectaron posibles casos por lo que se realizan acciones o descartarlos

Cuca Domínguez

Salamanca.- En el municipio de Salamanca se están implementando cercos sanitarios para casos probables de dengue sobre todo en las zonas rurales, en este momento se tienen casos probables en las comunidades de Cerro Gordo y Loma de Flores, donde se están llevando a cabo las acciones para confirmar en su caso que sean positivo para aplicar las acciones o en su momento descartar.

Así lo informó Víctor Hugo Flores Lara, Director del CAISES Salamanca, quien destacó que en las acciones preventivas del dengue, se tiene una campaña permanente durante todo el año, se tienen 2 ciclos de nebulización a año en todo el municipio de Salamanca, incluyendo comunidades y zona urbana, son las camionetas que pasan por las calles nebulizando tarde y noche.

“Lo más importante es la prevención y evitar lo que son los criaderos del mosco que es lo que se tiene que estar evitando para que este no trasmita la enfermedad del dengue, entre menos criadero se tenga, no habrá proliferación de mosco y por lo tanto no se tendrá el dengue.

El llamado es para la población para que nos apoye en llevar acabo las acciones de lava, tira, tapa y voltea, en todos los recipientes que contengan agua limpia”, dijo y agregó que en este momento se está terminando el segundo ciclo de nebulización, en este momento estamos intensificando las campañas para evitar charcos de agua limpia que es donde se reproducen los moscos”, precisó.

Dijo que en estas acciones participan todas las instituciones, sobre todo las del gobierno municipales; igual pasa en la campaña de descacharrización, donde además a través de las direcciones de servicios públicos recolectan cacharros en sus vivienda, cosas que ya no tengan en uso para evitar los criaderos de mosquitos, concluyó

