Impiden sanmiguelenses transplante de árboles

Roberto López

San Miguel de Allende.- El grupo denominado Salvemos 42 árboles tuvo un enfrentamiento verbal con integrantes de la empresa Egeos Geombiental, la noche de éste domingo porque impidieron que iniciará el trasplante de los árboles en la avenida Guadalupe.

Es el mismo grupo de gente que llevan más de 20 días apostados en la avenida para evitar que se lleven los árboles. Su postura no ha cambiado, quieren que la obra de remodelación se haga pero sin que se lleven las especies ante el temor de que las dejen morir.

Cerca de las 10:00 de la noche ingresó la maquinaria y a los pocos minutos empezó la riña verbal. Lograron que las máquinas trascabo se retiraran a las 10:30. Se juntaron unos 200 vecinos con credencial en mano para demostrar que viven cerca.

Poco después de las 11:00 de la noche llegó el director de Gobierno Francisco Correa para revisar la situación y los quejosos insistieron que no permitirán que se lleven los árboles e incluso señalaron que tienen un proyecto alterno. A éste momento no hay acuerdos, solo que ambas partes siguen en sus posturas, los inconformes a no dejar que se lleven los árboles y el gobierno muncipal a trasplantarlos.

