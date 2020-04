Impide el municipio uso de túnel en mercado

Cuca Domínguez

Salamanca.- Aunque se ha informado que los túneles sanitizantes no son la solución para detener la propagación del Covid-19, el diputado local, Ernesto Prieto Gallardo, donó un arco sanitizante que le solicitaron los locatarios del mercado Barahona, sin embargo el municipio no permitió su funcionamiento por no cumplir con los lineamentos del sector salud.

El director general de Servicios Públicos Municipales, David Pérez Alvarado, dijo que “no es a gusto de las personas, nos tenemos que apegar a la normatividad, a un lineamiento de las autoridades de salud”.

Pérez Alvarado destacó que el municipio ha realizado acciones de sanitización y en el caso de los mercados Tomasa Esteves y Barahona, dependiendo de la afluencia de personas, se sanitizan por lo menos dos veces a la semana.

En tanto el diputado local, Ernesto Priego Gallardo, dijo que solicitará a la alcaldesa Beatriz Hernández, que le dé rápido trámite para que se autorizar el funcionamiento de esta herramienta, “que no es la cura del coronavirus, tampoco es la vacuna, pero puede ayudar a matar muchos bichos que al final pueden afectar la salud de las personas, es algo que sirve para prevenir y no tiene nada de malo que se instale, esperemos que la alcaldesa autorice su instalación porque en nada afecta y si puede ayudar bastante”.