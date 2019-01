Impera caos entre calles del mercado

Cajas, ambulantes, coches, y peatones se entorpecen en el paso; piden alejar paradas del transporte urbano y multar a automóviles estacionados afuera

Eugenia Rojas

Salamanca.- El perder la vida atropellados al caminar por las calles de la periferia del mercado Tomasa Esteves es un peligro que enfrentan ciudadanos, sobre todo adultos mayores, quienes solicitan que sean removidas las paradas de autobuses y se multe a los locatarios que dejen sus vehículos estacionados en la zona comercial, dijo Juan Balderas Aguilar, de 76 años de edad. “Esperemos que la señora Beatriz haga lo correspondiente”.

También le arriesga uno con las motocicletas que también llegan y se lo llevan a uno. Es un problema venir al mercado, no es seguro o tranquilo, ya que vas pensando que una motocicleta te arrolle y los urbanos que están por ahí, deben moverse más cuadras adelante” Juan Balderas Aguilar, cliente del mercado

Dijo que caminar afuera del mercado Tomasa Estevez es un riesgo, “hay muchos problemas, mis pies no me ayudan. Las banquetas están disparejas, luego me ando tropezando, aquí se tiene que bajar uno de la banqueta. Esa línea de camiones urbanos deberían de moverlos una cuadra más para allá porque es un problema”.

Otro riesgo son las cajas y los vehículos de los vendedores estorban para caminar, porque se nota el problema para pasar. Unos respetan otros no”

Cuestiono la higiene en el manejo de los alimentos que se venden en el mercado. “Por necesidad he pasado en la noche, es un basurero lo que dejan ahí. No sé cómo venden alimentos, ni con que seguir1dad los podamos comer”.

Afirmó que no es seguro caminar aquí. En mi caso, tengo 76 años y voy trastabillando, ya me he tropezado, ahí en la esquina donde está la frutería, ¡zas para abajo! Yo vengo al mercado por necesidad cada cuatro días y es muy difícil caminar por aquí con tanto riesgo para caminar”.

Es un problema venir al mercado, “esperemos que la señora Beatriz haga lo correspondiente y sigamos adelante. Yo voté por ella y la conozco, así que ella debe hacer que cambien las cosas”, acotó.

