Impedir que transexuales modifiquen su acta de nacimiento es discriminación: diputada

No obstante, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, Irma Leticia González, señaló que el tema no está en la agenda legislativa

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Impedir que las personas transexuales modifiquen su acta de nacimiento en el registro civil y orillarlos a que recurran a un amparo para lograrlo es un acto de discriminación, reconoció la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Estatal, Irma Leticia González, quien sin embargo señaló que el tema no será revisado pues no se encuentra en la agenda legislativa.

“Aquí en Guanajuato va ser muy difícil que se pueda hacer de manera administrativa el que ellos puedan hacerlo, van a tener que seguirlo haciendo por medio de juicios (..) Aquí en Guanajuato no se ha legislado sobre eso”, expuso en entrevista la diputada priista.

Luego de que el Congreso estatal interpuso recursos de revisión contra sentencias que habían ganado personas transexuales de la asociación AMICUS, quienes se ampararon para poder modificar su nombre y género en sus actas de nacimiento. La diputada señaló que fue decisión de la Comisión de Justicia de interponer los recursos y auguró que quienes deseen hacer cambios en su acta de nacimiento tendrán que seguir haciéndolo a través de una orden judicial.

“Nosotros dentro de la agenda que tenemos de trabajo no está dentro de esa agenda, no está ahí, lo digo yo ahorita claramente, yo mi agenda la hago por cada periodo ordinario y en los temas que traigo no está eso en mi agenda legislativa; dentro del grupo, que yo sepa de mis otros compañeros no lo tienen y los panistas mucho menos”, comentó la legisladora.

No obstante, aseguró que estará atenta para que los derechos de este grupo poblacional para que sus derechos no sean más vulnerados de lo que están siendo.