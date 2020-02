Imparten ponencia sobre panorama epidemiológico de coronavirus y plan de acción estatal

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo estatal, así como diputados de los diversos grupos parlamentarios, consideraron viable la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN con la que se busca que no prescriban diversos delitos, entre estos la violación a menores de edad.

Lo anterior a fin de que puedan ser investigados independientemente del tiempo que haya pasado desde que fueron cometidos lo delitos.

La propuesta establece la imprescriptibilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio en contra de servidores públicos, feminicidio, violación, violación de menores de edad, violación espuria y abusos sexuales.

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Justicia en donde se analizó el tema, la diputada panista Lorena Alfaro García recordó que la propuesta está motivada en que los delitos más graves que se cometen contra los grupos más vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres, puedan ser castigados sin importante el tiempo que haya pasado y con esto evitar que queden impunes; es decir que las víctimás tengan un verdadero acceso a la justicia.

Al respecto, Francisco Aguilera Troncoso, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, propuso que no solo no prescriban los delitos sino las sanciones penales. Consideró que no se advierte que pueda existir una acción de inconstitucionalidad.

En tanto, los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalaron que se trata de una acción en favor de las víctimas y el acceso a la justicia.