Impacto económico por pandemia también afecta a estudiantes en la capital

María Espino

Guanajuato.- Estudiantes universitarios que rentan vivienda en la ciudad de Guanajuato, a través de redes sociales se dijeron preocupados de no saber qué hacer ya que les están cobrando el pago correspondiente al mes de Abril y ante la contingencia de salud que se vive actualmente que ha impactado negativamente en la economía, no cuentan con el dinero para hacer el pago y han pedido a los renteros que no les cobren o que reduzcan el monto por lo menos este mes, pero ya les advirtieron que deben pagar o no los dejarán entrar por sus pertenecías.

Algunos estudiantes que permanecen en la capital rentando comentaron que, ya es principio de mes y les corresponde pagar la renta, por lo que buscarán negociar con los renteros para que no vaya cortar los servicios ya que son muchos los estudiantes que regresaron a sus casas con sus familias en esta temporada y temen que si no pagan les quiten agua, luz y/o internet.

En una de las viviendas ubicada en Embajadoras en la que se hospedan sólo estudiantes, dos jóvenes que ahí continúan viviendo y que pidieron no publicar sus nombres, comentaron que en el domicilio habitan ocho personas de las cuales 6 se fueron con sus familias durante el periodo de contingencia y sólo ellos han permanecido y temen que se complique su estancia si el dueño de la finca decide que ellos tendrán que pagar los servicios debido a que algún “roomie” no puede pagar la renta.

Juan Pablo Olvera Mejía, originario de San Luis de la Paz, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Guanajuato (UG) dijo que junto con sus otros dos compañeros de vivienda trabajan para sostener sus gastos pero con la situación que se está viviendo con el tema de la pandemia derivada del COVID-19 ha disminuido el trabajo y con ello los ingresos por ello solicitaron a la dueña de la casa donde viven que les dé una prorroga pero les dijo que no, que deben pagar tanto renta como servicios.

“La verdad si hemos pedido una prórroga, yo y los otros dos roomie, por que los tres trabajamos y pues la verdad la rentera dijo que no se podía que era muy aparte, que no podía disminuir la cantidad de lo que teníamos que pagar de renta y servicios aparte”.

Pablo Olvera comentó que tanto él como sus compañeros no reciben otro tipo de ayuda y por ello propusieron a su rentera que si le pagan pero que mínimo les reduzca una parte, aunque sólo sea por el mes de Abril para amortiguar las afectaciones pero de ninguna manera aceptó por lo que deben buscar cómo hacer el pago respectivo y seguir teniendo u n techo donde vivir.

No habrá prorrogas

Correo buscó hablar con algunos de los propietarios de fincas que se rentan a estudiantes que provienen de otros lugares pero se negaron a hablar, sólo se consiguió el testimonio de la señora Claudia Cruz propietaria de una vivienda ubicada en Noria Alta, una de las zonas con mayor afluencia de estudiantes universitarios en la ciudad, quien de manera rotunda dijo que sus inquilinos deberán pagar la renta en tiempo y fecha estipulados y de manera total ya que ella debe cubrir el pago de servicios que siguen cobrándole.

“Desafortunadamente nosotros como renteros no tenemos una manera de como apoyar en ese aspecto, en cuanto a lo ecónomo, pus realmente, aunque ellos no estén asistiendo a clases siguen ocupando el espacio que los están rentando y nosotros como renteros seguimos pagando servicios, seguimos pagando luz, agua y gas, eso sin mencionar que los lugares que están amueblados pues también los siguen ocupando y también es un desgaste anual de los muebles que se dejan a su cargo”.

Dijo entender la situación que atraviesan todos en este momento, pero desafortunadamente como renteros no pueden dejar de cobrar por los espacios que están rentando, “desafortunadamente no y por mucho que también nos duela a nosotros pues no podemos ni reducir la renta ni dar prorrogas de pago por que es independiente de la contingencia y de las actividades económicas que se han detenido”.