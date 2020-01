Impacta tren a un camión de pasajeros en Villagrán

Testigos aseguraron que el ferrocarril no traía luces ni silbó, aunado a que la vialidad se encuentra en la oscuridad por la falta de luminarias en la zona

Redacción

Villagrán.- Un camión de pasajeros fue impactado por el tren en un cruce de las vías con la carretera alterna a Villagrán a unos metros de la empresa De Acero.

Como resultado del choque 11 personas resultaron lesionadas pero ninguna herida de gravedad, solo con algunos golpes y el tremendo susto que se llevaron.

El incidente ocurrió a la altura de la comunidad El Chinaco alrededor de las 19:00 horas, sin embargo el percance generó bloqueo vehicular en la carretera durante tres horas.

El camión alcanzado por el tren pertenece a la empresa Autobuses de Occidente de la ruta Celaya-Villagrán con número económico 1113.

Producto del encontronazo el camión terminó en la ciclopista a un costado del tren que ingresaría a la empresa De Acero.

La unidad de pasajetos resultó con daños en la carrocería.

Los testigos refirieron que la unidad circulaba por la alterna a Villagrán, pero el tren no traía luces, no silbó y aunado a esto la zona está completamente oscura pues no hay luminarias en el lugar.

Fue entonces que el chofer alcanzó a maniobrar para evitar que el impacto fuera mayor. Saliéndose de la carretera alcanzó a poner a salvo a los tripulantes pero ocasionando daños a la unidad.

Debido al impacto, el tren se quedó detenido durante unas tres horas a lo largo de la vialidad pues las vías cruzan la carretera provocando un fuerte congestionamiento vial.

A la zona llegaron paramédicos pero debido a que los pasajeros no tuvieron lesiones de consideración se retiraron del lugar.

