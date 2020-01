Impacta joven que sobrevivió a que un pez le atravesara el cuello

Este marcador simbólico es utilizado por los científicos con el fin de hacer saber a la humanidad las consecuencias de sus actos en todo el mundo con la situación climática y nuclear

Redacción

Estados Unidos.- Los científicos dieron a conocer este jueves que el marcador simbólico del fin del mundo está cada vez más cerca de la media noche, metáfora de la destrucción del mundo.

Los expertos adelantaron veinte segundos con la finalidad de que los líderes y ciudadanos de todo el globo comiencen a hacer algo frente a la situación climática y política.

Escribieron este grupo de personas en un comunicado: “La humanidad continúa enfrentando dos peligros existenciales simultáneos: la guerra nuclear y el cambio climático, que se ven agravados por un multiplicador de amenazas, una guerra de información habilitada por la cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad”.

Lamentan que los líderes mundiales hayan desarrollado un ambiente “propicio para una renovada carrera armamentística nuclear”.

El exsecretario general de la ONU agregó que es posible trabajar contra la escalada nuclear y la emergencia climática siempre y cuando actuemos juntos.

Aunque los científicos comentaron que el año pasado creció la conciencia pública sobre la crisis climática, las manecillas avanzaron.

How close are we to self-destruction? It has been 2 minutes to midnight since 2018. The #DoomsdayClock is used to illustrate threats to humanity & the planet. Every year, these extinction-level threats are assessed & a time is announced. https://t.co/On5ctR1CWK pic.twitter.com/2tUNXKyA7c

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020