Immobile conquista la Bota de Oro

Agencias

Ciudad de México.- Eugenio Pizzuto fue presentado oficialmente como jugador del Lille de Francia. El mexicano llega al cuadro de la Ligue 1 para ser el tercer mexicano en jugar en ese país, después de Rafael Márquez en el Mónaco y Guillermo Ochoa en el Ajaccio.

Pizutto, hablando en inglés durante la conferencia de prensa de su presentación, se dijo feliz y aseguró que la lesión que lo mantuvo fuera del futbol todo esté tiempo -doble fractura de tibia y peroné-, “ya quedó atrás, estoy listo y en perfecto estado para lo que viene. Quiero recuperar el tiempo perdido”.

“Estoy muy agradecido y feliz por estar aquí. Gracias por la confianza de traerme para acá. Gracias a todos, estoy muy feliz y voy a dar todo por el equipo y tratar de ganar todo para que podamos prosperar como equipo”, agregó.

Pizzuto da este gran paso a sus 18 años de edad, factor que no considera importante. “Creo que la edad no importa. La edad solo es un número. Me siento seguro y capaz de poder jugar con el equipo, no me importa si es justo ahora o en un mes o dos meses. Creo que estoy preparado mental y físicamente”.

El volante explicó que no ocupará una plaza de extranjero debido a que tiene pasaporte comunitario debido a su ascendencia italiana, pero que su formación como futbolista viene de México.

Pizutto, que llega en calidad de libre al no tener contrato vigente con Pachuca, su último club en México, utilizará el número 15 en su camiseta.

“Hoy me despido de un club que me dio mucho y del cual me voy muy agradecido. El haber pertenecido al Club Pachuca me ayudó a crecer y desarrollarme tanto personal como profesionalmente”, señaló el jugador en un comunicado de despedida dirigido al Club Pachuca.

Su nueva casa

El Lille es un club fundado en 1902 bajo el nombre de Olympique Lillois, pero en 1944 fue refundado al unirse al Sc Fives Lille y adoptó su actual nombre.

En 1946 fue campeón, el primero en el formato de la Ligue 1 francesa. Ha ganado tres títulos en total, el más reciente en el 2010- 11. Además tiene en su haber seis Copas de Francia y dos ascensos de la Ligue 2.

En el torneo pasado quedó en el cuarto puesto por lo que participará en la Europa League. Entre los jugadores que han pasado por el club están Gervinho, Patrick Kluivert, Joe Cole y Eden Hazard.

En la actual plantilla hay jugadores brasileños, portugueses, turcos, croatas, de Mozambique, Costa de Marfil, Senegal, Angola, Estados Unidos, y claro franceses.