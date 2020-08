IMCAR continúa dando servicio a través de redes sociales

Nancy Venegas

Irapuato.- El desborde del arroyo Zarco en la comunidad Aldama, terminó con el patrimonio de la familia Ruiz Hernández. La tarde del martes pasado el agua, se llevó todo. Confían en que las instancias oficiales, los apoyen para sobrellevar lo que dijeron es la peor tragedia desde hace seis décadas.

Eran las 18:30 horas del martes, los nueve integrantes de la familia Ruiz Hernández entre adultos y menores de edad, estaban en su hogar ubicado en la calle Barrio del Castillo, “apenas íbamos a cenar cuando nos dimos cuenta que el agua se estaba saliendo del arroyo y lo que hicimos fue tratar de taponear la puerta con trapos, pero el agua vino tan fuerte, que empujó la puerta, no pudimos hacer nada para salvar las cosas y corrimos a la parte de arriba”, platicó Beatriz.

En menos de cinco minutos los Ruiz Hernández, vieron sus dos pantallas, refrigerador, estufa, comedor, cuatro camas y cuatro roperos, cobijas, ropa, zapatos, documentos y medicamentos, flotando entre el agua, lodo y piedras. El nivel del agua en el hogar de esta familia, alcanzó el 1.70 metros, nivel que aseguraron nunca se había visto en Aldama.

“Era temprano, todavía se veía el sol, cuando pedimos ayuda, llegaron pronto los policías, la gente de Protección Civil y la Guardia Nacional, para ayudarnos a limpiar a tratar de salvar las cosas, pero ya no se pudo, el agua entró con mucha fuerza… Que le vamos a hacer aquí no hay culpables es cosa de la naturaleza, en 60 años que tengo viviendo aquí no había visto algo igual, ya se había desbordado el arroyo, pero no de esta forma”, dijo Sergio Ruiz Sánchez.

La noche del martes y madrugada de ayer fue larga, preocupante y pesada para los Ruiz Hernández, durmieron poco y se acomodaron como pudieron en la segunda planta de la casa, pues la planta baja era un desastre, los mayores limpiaban y tenían la esperanza de recuperar algo de su patrimonio

“Necesitamos que nos ayuden y nos apoyen porque ahora nos damos cuenta de que no tenemo los documentos se fueron en el agua, mi abuelo Juan Ruiz Morado de 82 años de edad, necesita una silla de ruedas, que también se perdió entre el agua igual que sus medicinas… Vamos a esperar a la gente del DIF, para ver que nos dicen porque la gente de Protección Civil nos dijo que no había recursos”, compartió Beatriz Ruiz.

El auto no lo hallaron

Olga Magdalena Ruiz Solórzano, está resignada al igual que su familia tras perder su Platina por el que ahorró varios años. El martes pasado, al desbordarse el arroyo Zarco en la comunidad Aldama, la corriente se llevó el vehículo.

Igual que el resto de las familias de la comunidad Aldama, la tarde del martes pasado Olga Magdalena Ruiz Solórzano, estaba en su hogar ubicado en la privada Lázaro Cárdenas a escasos metros del arroyo Zarco. Junto a sus vecinos vió el aumento del cauce del arroyo, pero no alcanzó a retirar su Platina que estaba varado frente a su domicilio.

“El agua llegó de repente no se podía salir a ningún lado, cubría todo el puente todo fue muy rápido, no pude salir a quitar el carro, todo fue muy rápido, en menos de 20 minutos el agua se salió del arroyo y se llevó el carro, no pudimos hacer nada porque estábamos del otro lado”, compartió Olga Ruiz Solórzano.

Olga trabaja como empleada de una tortería en la comunidad Aldama, por años ahorró para comprar su Platina, que liquidó apenas hace 7 meses.

El carro ya no lo vamos a recuperar, se perdió y ahora nos toca seguir adelante qué más podemos hacer… Nos avisaron que habían encontrado un carro por Taretan, fuimos pero no era ese, ya no lo encontramos, ahora vamos a seguir trabajando para comprar otro carro”, lamentó.

