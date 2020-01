Imagen de foca de cabeza se viraliza al parecer una cara humana muy graciosa

Esto se hizo viral a través de un usuario que notó enseguida que su fotografía pondría de cabeza a internet, los usuarios han hecho toda clase de bromas al respecto

México.- Luego de que los memes de una posible Tercera Guerra Mundial han perdido popularidad entre los internautas, la atención de todos se ha fijado en un nuevo material para realizar estas imágenes burlescas: Una fotografía nada usual de una foca.

Quien publicó tal imagen es el usuario David East, a este animalito le retocaron la cara para hacer más gracioso el momento.

De tal modo que de pronto no parece sino una persona que mira fijamente con unos ojos espeluznantes que harían poner nervioso a cualquiera, aquí te dejamos la imagen.

Was upset to learn it had been digitally altered pic.twitter.com/THEnCHJFa1 — ham saladyce (@SirSandGoblin) January 11, 2020

I THOUGHT IT WAS GONNA LOOK CUTE UP CLOSE BUT OH GOD IT’S AN ALIEN pic.twitter.com/ief3uXJEeC — Femke Lippens 🍋 (@Callme_Fem) January 12, 2020

yeah but this photo is real right?? pic.twitter.com/gXVOt0JWJC — Tom Guffey (@tomguff) January 12, 2020

