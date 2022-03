IMSS

1.- Ilusiones

César Prieto Gallardo

Los alcaldes interesados en ampliar o mejorar la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben tomarle la palabra al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y aplicarse en la mesa técnica que propone el Ejecutivo entre las municipalidades y la principal institución de seguridad social en el país, con lo que deben: terrenos ubicados, amplios y sobre todo, listos para entregarse y escriturarse.

De acuerdo con los registros del IMSS, que dirige el chiapaneco Zoe Robledo, solamente hay un municipio que cumple con todas las de la ley para ser considerado en el presupuesto para construcción de infraestructura: Salamanca. Esto, porque el terreno ya fue escriturado por el Ayuntamiento al Seguro Social, de forma tal, que como patrimonio pleno el proyecto puede ser programado presupuestariamente. En el caso salmantino, el alcalde César Prieto Gallardo, por la dimensión del predio, alcanza para una unidad de medicina familiar, no para un hospital; así que debe buscar un terreno mayor.

Otro municipio que no habría concluido el trámite y por ello no avanza lo proyectado, clínica y hospital, es Guanajuato Capital. No habría sido escriturado el terreno en la Zona Sur, con derechos totales, al IMSS; cosa de hacerlo. La mesa del gobernador para atender la infraestructura del IMSS es más que necesaria, para que los alcaldes conozcan las reglas precisas y requerimientos del Seguro Social y para que lleguen con sus realidades, no con meras ilusiones.

Ver nota:Definen mesa de trabajo para analizar nuevas clínicas del IMSS en Guanajuato

IMSS

2.- Influencia del Lila

Claudia Sheinbaum

Nunca antes tanta movilización de las mujeres en el mundo, millones que pintaron las calles de lila y verde en el orbe y miles en México. Hasta en los municipios más modestos de las 32 entidades se escuchó el “¡Alto a la violencia contra las mujeres!” y la exigencia de justicia por los feminicidios. En Guanajuato se informó que cerca de 15 mil féminas tomaron las calles de manera pacífica para exigir respeto y justicia.

Un dirigible surco la Ciudad de México antes de las movilizaciones del 8M con la inscripción: “10 feminicidios diarios; ninguna en el olvido”. En Guanajuato arrancó con el “tendedero” de Irapuato con nombres de violentadores de mujeres; despuntando el caso del diputado federal electo, Jorge “N”. Luego sus marchas superaron el lema para el 2022: “Igualdad de género hoy, para un mañana sostenible”.

Los números recrean que en el último año se incrementó sustancialmente la violencia contra mujeres; en la entidad los femicidios se fueron al alza. La cuestión ¿qué van hacer los gobiernos contra la violencia? En el orden nacional, para las mujeres de Morena en el 8M la figura más importante fue un hombre, Andrés Manuel López Obrador, así lo proclamó Claudia Sheinbaum. En Guanajuato se espera la reacción de gobernador y alcaldes a las peticiones de ellas.

Ver nota: 8M: Consignas de justicia y cientos de mujeres; así la marcha feminista

IMSS

3.– Zapateros

Mauricio Battaglia

Al inaugurarse la edición 86 de SAPICA, su presidente Mauricio Battaglia, buscó sacar fuerza de la flaqueza para citar del sector zapatero guanajuatense la condición de resiliente, al sobrevivir a los estragos generados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, quedó el dato de que cerraron muchas empresas, a pesar de la esperanza de un mejor futuro para quienes quedaron en el mercado.

La oportunidad del encuentro zapatero que concluirá mañana, 10 de marzo, con l3 mil expositores y la aspiración de convocar 2 mil 100 compradores de México y el extranjero, también ha servido para la retrospectiva y la autocrítica. Se analizan las condiciones salariales, muy bajas, de su clase trabajadora y se pide que la industria sea competitiva en ese rubro.

En este contexto, fue muy llamativo que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, además de comprarse botas y alabar la diversidad de productos zapateros, haya pedido a los industriales del calzado que hubiera un reconocimiento y un aplauso… a los trabajadores de sus fábricas.

Ver nota: SAPICA 2022: proyecta Guanajuato economía más favorable para industria del calzado

IMSS

4.- Consejo Político

Este miércoles los priistas de Guanajuato tendrán su Consejo Político, deberán definir método para su proceso de elección de dirigencia estatal. De acuerdo a nuestros sondeos entre los tricolores, la propuesta que ganará será la celebración de una Asamblea Estatal de Consejeros, donde votarán más de 4 mil militantes guanajuatenses que están en el Consejo Político Nacional, el estatal y los 46 municipales.

La noticia de que viene la elección ya desató la fiebre por las candidaturas. Habrá que ver quienes realmente se postulan. Se sabe que el emetista Jaime Martínez Tapia quiere competir otra vez, a su lado Tey Navarrete suena. Quien anda más que emocionada es Brenda de la Mora, pues sin ser consejera estatal quiere proponer ahí elección abierta y ya hasta convocó a sus seguidores a sumarse al evento, desde Twitter.

De la Valija. Prueba que subyuga

Desde que el gobernador declaró que, en aquellos municipios cuyos titulares de seguridad pública no hayan aprobado el examen de control y confianza, estos deben ser destituidos de volada, sobrevino el alborotadero y cambios o algunos tienen otra chance para que lo presenten. En Silao este asunto logró rasgo bélico, porque el alcalde, Carlos García Villaseñor, defendió a su secretario.

Felipe Hernández Chávez, responsable Seguridad Ciudadana, advirtió el alcalde morenista: “cuenta con los avales de la SSPC, la SEDENA y la Guardia Nacional”, sólo le faltó el… arroz. Lo cual “disgusto” a los panistas que exigieron resultado del gran examen que no ha servido para acabar con la inseguridad en dos sexenios. Se inscribió Felipe a la prueba. Antes, Alfredo Ling, delegado del PAN, notificó que si no tiene el papelito… que se vaya. SOS: Carlos García trae as, Rómulo Catalán.

Anabel Pulido López

La instancia encargada de la atención de las mujeres en el estado será la primera en ser auditada con participación de la sociedad civil, gracias a una convocatoria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) tendrá la oportunidad de revisar cada uno de sus programas, sus alcances y efectos, a la luz del presupuesto y desempeño. Anabel Pulido López, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) sabe que le auditarán dos de tres proyectos del programa E045, quedando pendiente: Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. En 2021, aseguró Pulido López que el trabajo coordinado de dependencias acreditó el compromiso por la “igualdad laboral y no discriminación”; la sociedad no le creyó.

Este 8 de marzo, día para exhibir resultados, la directora del IMUG aseveró que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal se tienen 27 unidades de prevención y atención de la violencia de género. Sin embargo, está intacta la deuda del gobierno de la entidad con las mujeres.

IMSS

IMSS

IMSS