Ilumina calles con carro de flores

Patricio Hernández ha dedicado su vida a la venta de plantas de ornato en las calles de la ciudad y de lugares como Poza Rica y Matamoros, llenándolas de color

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Sin importar el día o las inclemencias del tiempo, Patricio Hernández recorre desde las primeras horas del día las calles de la ciudad, jalando su carrito con flores que resaltan por sus colores y tamaños, las rosas, los geranios, los helechos, los nardos, entre muchas otras, hacen del recorrido un camino de color.

A sus 68 años Patricio se ha dedicado desde hace más de 30 a la venta de flores, aunque por cuestiones familiares tuvo que ausentarse varios años de Salamanca, tiempo en el que estuvo en Poza Rica, Matamoros y Reynosa.

“Apenas tengo tres años que regresé y desde entonces no he parado ni un día, no importa si es lunes o vienes o domingo, para mí todos los días son de trabajo y de ofrecer mi mercancía”.

Se le puede ver por las principales avenidas jalando su carrito amarillo que llama la atención por la variedad de macetas de flores que ofrece.

“Siempre me han gustado las flores porque dan vida, dan luz en donde se pongan, desde niño mi familia se ha dedicado a esto y es lo que sé hacer, las personas ya me buscan en las calles porque no tengo un lugar fijo para vender, aunque a veces sí me pongo por el mercado”.

El recorrido de Patricio inicia a las siete de la mañana para regresar hasta las nueve de la noche a su casa, cansado pero satisfecho de haberle dado un lugar a una de sus flores, “ya no se vende como antes, pero al menos dan para comer, muchas personas a lo mejor prefieren gastar en otras cosas”.

Se siente más animado cuando le “chulean” las flores, desde los adultos hasta los niños, “ya tengo algunos clientes que cada quince días me compran alguna macetita, pero luego los niños son quienes están diciéndole a sus mamás que les compren una de mis flores, ahí se va dando el gusto por ellas.