Iguala AMLO desafuero con freno a revocación

Rechaza oposición en el Senado iniciativa para la revocación de mandato; En Guelatao, Oaxaca, el presidente acompañado del gobernador Alejandro Murat, conmemoró el 213 natalicio de Benito Juárez García

Redacción

Ciudad de México.- Luego del freno que la oposición en el Senado dio a la iniciativa para la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como algo semejante al desafuero que vivió en 2005, porque sus opositores no querían verlo en la boleta electoral.

La oposición en el Senado: PAN, PRI, MC, y PRD, se mantuvo firme en su rechazo a la iniciativa que permitiría al presidente aparecer en la boleta de la elección federal de 2021. Se prevé que la minuta enviada por los diputados federales se analice la próxima semana.

En su conferencia matutina, el mandatario afirmó: “El que no quieran aprobarlo, la revocación de mandato, argumentando que voy a ir en la boleta, es algo parecido, guardadas las proporciones, a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que estuviera en la boleta de 2006, inventaron que había incumplido la decisión de un juez, que había violado un amparo, que había construido un camino para un hospital”.

Recordó que en ese entonces hubo línea y consigna desde Los Pinos, “y una cosa vergonzosa del Poder Judicial”. Y respondió a sus opositores en el Congreso: no cambiará la fecha de revocación de mandato, la cual se realizará en julio de 2021 con las elecciones federales, porque se utilizará una boleta aparte en la que lo único que se preguntará es si el Ejecutivo continúa su mandato o si renuncia al cargo.

Rechazó que la revocación de mandato busque influir en el electorado, aunque recordó que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

“Es una boleta aparte, es aprovechar que se va a llevar a cabo una elección para elegir al nuevo Congreso y otros cargos, pero es una urna aparte donde lo único que se va a preguntar es que si quieren que continúe el presidente o que renuncie, sí o no. Y ya es eso, la boleta”, argumentó el presidente.

El Ejecutivo arremetió contra sus opositores a quienes dijo que, en los últimos tiempos, sacan la bandera de la no reelección, cuando muchos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y para otros cargos.

Sostuvo, luego de que hace unos días firmó un compromiso para no reelegirse, que bajo ninguna circunstancia seguiría después de 2024. “Inventaron nuestros adversarios lo de la reelección. Ya dejé de manifiesto que eso va en contra de mis principios, de mis convicciones, que soy partidario del sufragio efectivo, de la no reelección”, aclaró.

Adelantó que si se aprueba la reforma de revocación de mandato, ésta aplicaría para el Ejecutivo, pero también para gobernadores, senadores, presidentes municipales y otros cargos, para actuar así según el artículo 39 de la Constitución.

Morena y sus aliados apenas alcanzan 76 votos para aprobar por mayoría calificada esta reforma, por lo que requiere al menos de otros nueve votos de la oposición.

No al matrimonio infantil

De manera unánime, el Senado avaló la prohibición del matrimonio infantil con 118 votos. En México casi 7 millones de niñas se casan antes de los 18 años, no permanecen en la escuela, se embarazan prematuramente y sufren violencia; al año se dan más de un millón de casos y el país ocupa el octavo lugar en el mundo con mayor número de matrimonios infantil, debajo de la India, Brasil, Pakistán e Indonesia.

*Con información de El Universal