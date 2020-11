Fernando Velázquez

León.- El presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, lamentó que en las últimas semanas usuarios del transporte público hayan dejado de usar el cubrebocas al momento de abordar las unidades, y estimó que ahora solo ocho de cada 10 lo utilizan, cuando anteriormente se había logrado que hasta el 90 por ciento lo usaran.

Explicó que la normatividad municipal les impide a los choferes de los autobuses negar el servicio a quien no porte mascarilla, por lo que solo queda invitarlos a que lo hagan.

“Nosotros no somos la autoridad para estar negando el servicio a quién; al contrario, el Reglamento nos obliga a dar el servicio a quien sea, no distingue nada, incluso evidentemente no distingue el uso del cubrebocas, por eso solo nos resta a nosotros hacer la invitación”, dijo.

Incluso, Daniel Villaseñor refirió que dos operadores hace algunas semanas fueron golpeados por personas que se resistieron a usar cubrebocas, por lo que los concesionarios del servicio no pueden poner en riesgo a sus colaboradores.

“Hay muchos barbajanes que no les importa, desgraciadamente eso nos pasa con nuestros operadores, ya tenemos dos casos en donde los operadores fueron golpeados por barbajanes que no quisieron acatar la instrucción, nosotros los invitamos y ellos reaccionaron de manera violenta, desgraciadamente los operadores se fueron al hospital, y no podemos estar exponiendo así a nuestra gente”, explicó.

Agregó que en la actualidad se realizan aproximadamente 500 mil viajes diarios, cuando antes de la contingencia sanitaria la cifra era de 930 mil trayectos, y aseguró que el promedio de ocupación de las unidades es del 52 por ciento.

EZM

También puedes ver: