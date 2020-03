Ignoran restricciones pese a alerta por coronavirus

Óscar Jiménez

León.- Las actividades del Campeonato Mundial de Rallies por México, vivieron este sábado su cumbre, por medio de la quinceava etapa cronometrada del Rally México, donde curiosamente los autos que mayor espectáculo brindaron fueron los de la segunda categoría.

El tramo de El Derramadero, también conocido como El Brinco, fue nuevamente un deleite para los aficionados que se dieron cita a la pasada de los autos. Sin embargo, al ya no contar con los de basta experiencia a flote, y los que se mantuvieron no tenían la necesidad de ‘pisar a fondo’, los que terminaron mostrando el mayor show fueron pilotos de la segunda ramificación del mundial como Marquito Bulacia. El resto de los pilotos prefirieron ya no arriesgar ni dañar más sus autos. También destacaron Greensmith y Suninen, que pisaron fuerte en la pasada de El Brinco.

Ante la algarabía de los aficionados ahí reunidos, y donde incluso se dieron tiempo para probar tacos, frutas y demás cosas que se comercializaban por el lugar, se llevó la que hasta el momento, es una de las etapas más emblemáticas del evento rallistico del país.

LC