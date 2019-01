Ignoran recomendación de Derechos Humanos

El alcalde dice que primero deben resolver proceso laboral que interpuso la extrabajadora

Yordi Buclón

San Felipe.- Después que la presidencia municipal de San Felipe recibió las recomendaciones por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) por la denuncia interpuesta por parte de la extrabajadora y encargada de la Atención a la Mujer Sanfelipense por acoso y hostigamiento laboral por parte del exdirector de Desarrollo Social, la presidencia optó por no atender la recomendación.

Nereyda Bustos Cárdenas, síndico municipal comentó que efectivamente la respuesta ya ha sido enviada a la Procuraduría debido a que había que corregirse algunos términos plasmados en el documento. El alcalde, Eduardo Maldonado García, comentó que dicha recomendación no fue aceptada debido a que existe un proceso legal de carácter laboral en contra del Municipio por parte de María Inés García Luna, quien además abandonó su trabajo en tiempos electorales para intentar justificar un despido que no se efectuó. Señaló que por ende no fue aceptada la recomendación hasta no resolverse dicho juicio laboral.

Pautas La resolución de la PDHEG recomienda al actual alcalde, Eduardo Maldonado García, para que instruya a quien corresponda que se inicie proceso administrativo en contra del entonces director de Desarrollo Social, David Hernández Cárdenas por la violación al derecho de a un trabajo digno. Además que el exfuncionario redacte y entregue una disculpa de carácter privado dirigido a la quejosa. Asimismo recomienda al presidente municipal que para evitar la repetición de actos como los sucedidos, brinde una inmediata capacitación especialmente en casos de acoso y hostigamiento laboral del cual fue objeto María Inés García Luna.

