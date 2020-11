Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- Hace aproximadamente una década, el gobierno municipal de Apaseo el Grande solicitó un crédito de 20 millones de pesos para pagar diversas obras, y aunque este crédito ya se terminó de pagar, no se sabe si en realidad el dinero se destinó para lo que se planeó.

Según la información pública de la Auditoría Superior del Estado, el crédito se registró por 19.8 millones de pesos, mismos que debían pagarse a más tardar en el año 2021. Al respecto, la tesorera Miriam Marmolejo aseguró que ese crédito se pagó en esta administración municipal, y por ahora no se ha contratado más deuda.

Según el reporte de la Auditoría, ese dinero se destinaría para: concluir el auditorio municipal, construir un drenaje a cielo abierto en la calle Octaviano Muñoz Ledo, invertir en el embellecimiento del centro histórico, gastar en un programa de modernización catastral, realizar un proyecto ejecutivo para la comunicación de La Purísima y La Palma sobre la carretera Panamericana, realizar el proyecto ejecutivo para el camino alterno a El Cerrito, el anteproyecto para el puente superior vehicular sobre las vías del tren en la entrada principal de la ciudad y para hacer el proyecto ejecutivo del Polígono Hábitat en su 1ra etapa.

Personal de Tesorería no pudo dar cuenta de todos esos proyectos; en la oficina catastral la modernización pareciera que se hizo renovando físicamente el archivo, pues no haya nada más. En la Dirección de Obras, el titular Fernando Sánchez dijo no saber cómo se gastó ese recurso en trienios anteriores, pues aunque hay obras ya realizadas, hay otras de las que no se sabe nada o no trascendieron.

Por ejemplo, la comunicación entre La Purísima y La Palma no existe ninguna obra física, y en la dirección tampoco hay algún proyecto. Sánchez dijo que, hasta donde él tiene conocimiento, para la modernización de la carretera federal se quiso construir un puente vehicular, pero no se sabe en que quedó.

No obstante, el proyecto para el puente sobre las vías sí se llevó a cabo, pero no se ha logrado construir debido al alto costo del mismo, unos 80 millones de pesos aproximadamente.

Finalmente, del proyecto para el Polígono Hábitat nadie supo decir en qué consiste y si se llevó a cabo o no.

