Ignoran decálogo de Sinhue en gasolineras y piden ‘moches’

La escasez provocó que en varias gasolineras el decálogo del gobernador se ignorara por completo: llenan el tanque y las garrafas a cambio de cierta ‘propina’

Luz Zárate /Cecilia Cornejo

Celaya.- El decálogo que difundió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no está sirviendo de mucho pues en las gasolineras se siguen vendiendo más litros del combustible sugerido y los despachadores llenan el tanque dependiendo de la propina que les den.

En algunas gasolineras los propios despachadores hacen la oferta: “sí se lo lleno, pero me da una buena propina”, dicen.

“Nos dijeron que sólo 300 (pesos) pero usted deme una buena propinita y se lo lleno, nada más con discreción porque luego la gente se enoja”, dijo el despachador de la gasolinera ubicada frente a la Glorieta de los Fundadores.

Y esta misma historia se presenta en casi la totalidad de gasolineras, en donde la propina varía pero mínimo son 100 pesos por despachador que accede a dar tanque lleno a cambio de una remuneración para él.

Respecto a la prohibición de surtir más de 100 pesos de combustible en bidones, en las gasolineras de Celaya hay casos en que van varios integrantes de la familia para comprar más de una garrafa.

En algunas, hay cartulinas en donde dice que Protección Civil sugiere que no se abastezca en bidones y los despachadores han hecho caso omiso, lo siguen haciendo. Incluso a varias personas les ha sucedido que se les va chorreando el combustible debido a que el bidón tenía algún orificio.

Más puntos ignorados

Otro punto del decálogo es que las filas no serían de más de 500 vehículos y no se ha cumplido, por ejemplo en la gasolinera de Pemex ubicada en la calle Francisco Juárez llegó una pipa a las 14:30 y de inmediato se comenzaron a hacer largas filas, a tal punto que hasta cerraron Avenida Las Fuentes –que es una de las más paso vehicular- por tantos coches estacionados esperando turno para cargar.

Respecto a la reventa de combustible, en las redes sociales hay personas que ofrecen bidones de gasolina al doble del precio o hasta más.

En algunas gasolineras hay personas que están formadas a cambio de un pago por día.

“Como no he entrado a la escuela me ofrecí en Facebook que yo me venía a formar ya sea para que carguen su coche o llenen sus garrafas y si me contrataron; no es mucho, sólo 500 pesos por servicio, pero quién me va a dar 500 por formarme unas horas, ellos me avisan a dónde hay que ir y me lanzo pero sólo durante el día en la noche no”, dijo Pablo Cervantes.

Se preparan con carne asada

Por su parte, en algunos lugares los conductores hasta se han organizado para hacer carne asada, para que la espera sea más amena, mientras que otros se llevan sus tortas, libros, revistas, periódicos; para que la espera sea menos tediosa.

Al terminarse el combustible, trabajadores del lugar fueron a decirles a los conductores que seguían haciendo fila, la cual terminaba hasta la colonia Misión, que ya se había terminado la gasolina, por lo que les aconsejaron que ya no tenía caso esperar ya que desconocían si iba llegar otra pipa.

Sin embargo, aunque algunos optaron por retirarse algunos otros decidieron seguir haciendo fila y continuar esperando.

Transporte público va a la alza Tras el desabasto de gasolina, en la ciudad el uso del transporte público ha tenido un incremento del 2.5%, además este servicio no se ha afectado, informó el director de Movilidad y Transporte Público, Trinidad Martínez Soto. Esto pese a que al día de hoy las actividades regulares no se han normalizado en el municipio tras el receso de fin de año. Sin embargo, informó que diariamente circulan alrededor de 500 unidades de transporte público que tiene un consumo aproximado de 20 mil litros de diésel. Roberto Lira

